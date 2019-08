Impera Ola de Inseguridad en Tapachula

* Acuchillan a Maestro Para Robarle Camioneta. Muere en Hospital Privado.

Tapachula, Chiapas; 2 de Agosto.- Luego de que intentó evitar que un grupo de delincuentes le robaran su camioneta estacionada fuera de su domicilio, ubicado en el primer cuadro de la ciudad, el profesor jubilado, Javier “N”, de 64 años de edad, fue asesinado a cuchilladas.

Poco antes de las tres de la mañana de este viernes, se percató que se estaban robando una camioneta de su propiedad, Honda CR-V, por lo que salió para enfrentar a los delincuentes. Sin embargo uno de ellos lo agredió a cuchilladas en el pecho y la causó heridas de gravedad.

Vecinos del lugar dieron parte a las autoridades y a los servicios de emergencia, quienes todavía lograron encontrarlo con vida.

Los paramédicos hicieron todo lo posible para prestarle los primeros auxilios, mientras lo trasladaban a un hospital privado de la ciudad, donde más tarde falleció.

Derivado de ello, elementos de diversas corporaciones policiacas montaron un operativo conjunto para dar con el paradero de quien o quienes participaron en ese robo y homicidio, pero sin resultados positivos.

Horas más tarde, se informó que la camioneta que había sido el móvil del asesinato, había sido abandonada frente a la Plaza Cafeto, a unas cuadras de donde sucedió el ataque armado.

Se espera que las investigaciones de la Fiscalía de Distrito permitan esclarecer el caso y dar con el paradero de los homicidas

No es el primer maestro que ha sido asesinado en los últimos meses en Tapachula para ser asaltado. Ya había otros antecedentes.

En los diez meses que lleva la administración que encabeza el aún alcalde, Oscar Gurría Penagos, el municipio se ha colocado entre los primeros lugares en el Estado en diversos delitos como el homicidio, los asaltos a comercios establecidos, el robo de vehículos y viviendas, entre otros. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello

Cuerpos Policiacos sin Estrategias de Seguridad

“Es preocupante el incremento de la ola de inseguridad, como consecuencia de que los cuerpos policiacos carecen de estrategias para proteger a la población, toda vez que han sido asesinadas muchas personas, como los casos recientes en esta ciudad y Tuxtla Chico”, señaló el Doctor en derecho Manuel de Jesús Márquez González, Presidente del Colegio de Abogados del Soconusco.

Lamentablemente, en muchos de los casos la misma población es la que propicia la inseguridad, porque no se tiene la cultura de la prevención, aunque eso no exime de su responsabilidad y obligación a la autoridad.

“No existe la cooperación entre ciudadanos, entre vecinos y le dejamos este tipo de asuntos, que es el más importante en estos momentos, a la autoridad; se necesita de una contraloría social que regule y vigile la actividad de los cuerpos policiacos, que vea que en efecto la autoridad que tiene a su cargo la seguridad pública cumpla con su cometido”, agregó.

Está el homicidio del señor Navarro en su propio domicilio, el de la señora que trabajaba en un restaurante en Tuxtla Chico y todo lo que ocurre en la actualidad en la población de Puerto Madero, lo que ocurre a cada momento en centros comerciales como Sam’s o como Bancomer, que han sido asaltados a plena luz del día; está el caso de un menor de edad que fue detenido por los vecinos de una colonia y les dice quién lo controla, a quién le vende lo robado, agregó.

Aseguró que como el caso de ese menor están cientos en el que la sociedad o la autoridad nada están haciendo, porque ese niño de 15 años, lejos de estar delinquiendo o robando en la calle lo deberían de inducir o llevar a un centro de rehabilitación con políticas sociales como el DIF que no cumple ni cubre en medida alguna las necesidades de esta población vulnerable.

Migrantes, un Problema que se

Salió de las Manos a la Autoridad.

“Somos una sociedad muy vulnerable, sin seguridad pública. Hoy vemos con preocupación cómo la autoridad no tiene un plan regulador de crecimiento, se nos vino el problema desde octubre pasado con los migrantes, no somos xenófobos, sin embargo, nos han llegado una gran cantidad de hondureños, salvadoreños, haitianos, cubanos y de muchas otras nacionalidades que pululan en la ciudad, en las calles y lamentablemente la autoridad no tiene ningún control de toda esta población flotante”, dijo.

El también docente universitario manifestó que todo se ha dado mediante la improvisación y ante las exigencias del Gobierno estadounidense, México tiene que tener establecido como control un muro humano en la región, y todavía les van a construir hasta un fraccionamiento nuevo o un centro nuevo de atención en lo que fueron las instalaciones de Pemex en la 4ª Sur Prolongación y 20ª Calle Poniente, donde los van a reubicar junto con las oficinas de COMAR y ACNUR.

Se Incrementará Inseguridad

en el Barrio “San Sebastián”.

Añadió que las autoridades de los tres niveles de Gobierno no se dan o no quieren darse cuenta que a un lado de ese inmueble que durante muchos años fue una bomba de tiempo, están las instituciones universitarias como la UNACH, Instituto Tecnológico de Tapachula, universidades privadas, la Unidad Administrativa, el Tribunal de Justicia, los centros comerciales y una iglesia católica muy bonita y tranquila, como es la del barrio de “San Sebastián”.

“No somos xenófobos, pero encima de la inseguridad que se vive, en el citado barrio donde no hay menos de cien centros botaneros y cantinas, agregado a los migrantes que se van establecer en la zona, se generará un clima de intranquilidad y nuestros alumnos que caminan todos los días van a ser asaltados, además van a estar faltándole el respeto a las jovencitas”, señaló.

No es un secreto, pero hay más de 5000 centros botaneros, cantinas y prostíbulos en todo el municipio de Tapachula. Un claro ejemplo es el Parque Central, donde los comerciantes debidamente establecidos continuamente se quejan de las cantinas, de la prostitución, de la inseguridad, señaló.

Las Policías no Cumplen con su Cometido.

“La seguridad pública es un asunto de todos y la inseguridad pública también es un asunto de todos, y es producto a veces de nuestra indolencia, sobre todo porque debemos de ser una sociedad activa que vigilemos a la autoridad, y hasta el día de hoy, al secretario de Seguridad Pública Municipal de Tapachula, Pedro Enoc Palazuelos no se le ve por ningún lado su trabajo; lo mismo que a las Policías Ministerial y Seguridad Pública Estatal que no tienen un plan, una estrategia, un programa o un trabajo de investigación, de información cruzada tendiente a combatir esta tremenda inseguridad que cada día está creciendo más”, aseguró el abogado. EL ORBE/Rodolfo Hernández González