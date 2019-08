Protestan Contra el Ayuntamiento por Obra Inconclusa

*Habitantes de la Colonia “Las Américas”

Tapachula, Chiapas; 5 de Agosto.- Familias de la colonia “Las Américas 1”, ubicada al norponiente de la ciudad, externaron su inconformidad contra el Ayuntamiento de Tapachula, luego de que la constructora a cargo de los trabajos, dejó de manera inconclusa la obra de rehabilitación del alcantarillado sanitario y drenaje.

En representación del grupo de inconformes, Leopoldo Ruiz Martínez, afirmó que los habitantes fueron beneficiados con la rehabilitación del drenaje y alcantarillado sanitario, pero el resultado no fue como esperaban, ya que la constructora a la que el Ayuntamiento asignó la obra, la dejó inconclusa, y aunque han solicitado a que se atienda esta petición, no han sido escuchados.

De acuerdo con un anuncio que el Ayuntamiento colocó en lugar, se informó que para la rehabilitación de la red de alcantarillado sanitario y descargas sanitarias de la colonia “Las Américas” fue destinado un presupuesto 334 mil 806 Pesos, lo cual, los habitantes consideran que fue una buena cantidad de dinero que de haber sido aplicado correctamente no tendrían que haber dejado los trabajos con anomalías.

Para realizar la rehabilitación de la red de alcantarillado, la constructora perforó toda la calle, pero una vez que hizo los trabajos, ya no reparó las excavaciones, situación que representa un riesgo para las personas, principalmente de la tercera edad, quienes corren el riesgo de caerse al transitar sobre la calle.

Las familias de la Calle Uruguay, entre las Avenidas México y Venezuela, recurrieron al encargado de la obra para exigir que se concluyera los trabajos con calidad, sin embargo, solo les informaron que se iba a “tapar” las excavaciones, pero el resultado es de pésima calidad.

“Nosotros no estamos pidiendo que arreglen totalmente las calles, sino que cubran las excavaciones con material de calidad, ya que las partes que medio rellenaron, solo aplicaron un pésimo bacheo, pero la avenida la dejaron con bastantes baches, que con las fuertes lluvias se han hecho cada vez más grandes, lo que dificulta el tránsito de los vehículos” sostuvo.

La calle quedó peor de lo que ya estaba, pues la constructora, además de no cubrir las excavaciones que realizó, tampoco retiró el material pétreo, originando que cuando llueve se presenten taponamientos, que provocan que el agua se introduzcan a las viviendas, dijeron.

Finalmente, los habitantes hicieron un llamado enérgico a las autoridades municipales para que se exija a la constructora a que concluya con los trabajos y que repare todos los agujeros que dejó en la calle, ya que, el riesgo de sufrir algún accidente o que se inunden las viviendas en esta época de lluvias, es alto. EL ORBE/ Marvin Bautista.