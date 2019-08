Un Peligro los Registros Abiertos en «Los Cerritos»

Tapachula, Chiapas; 9 de Agosto.- Personas que transitan a pie por la ahora llamada Calzada Paseo Los Cerritos, alertaron sobre el peligro que representan los registros sin tapa ubicadas en esa arteria.

Los transeúntes afirman que por esa calle caminan diariamente en temporada escolar alumnos de diversas instituciones ubicadas en las inmediaciones, además de personas que acuden a ejercitarse y familias que acceden al Parque Ecológico o a «Los Cerritos», para convivir y divertirse, las cuales se exponen al bajarse de la acera para no caer en alguno de esos registros.

Carlos Corona, transeúnte, declaró que «a diario camino por aquí pues vengo a hacer ejercicio, y he visto cómo algunos jovencitos caen en esos hoyos, al principio estaban con sus tapas, pero fueron desapareciendo y nadie se hizo cargo de volver a ponerles tapa; si ves, hay algunas en las que ya hasta plantas crecen, todas están anegadas de basura y tierra. Para mí son un peligro, puesto que ahora que todos andan viendo el celular todo el tiempo si no vas alerta te caes y te fracturas fácilmente, y si te bajas de la acera pues te expones a que el transporte público te atropelle, pues por aquí manejan sin precaución, por eso es importante que las autoridades correspondientes vengan y tapen esos registros que quedaron abiertos, o igual les siembran árboles, así reforestan la zona», afirmó. EL ORBE/ Alberto Bonilla Acosta.