Asistente se Queja que le Niegan el Acceso al CENDI 3

Tapachula, Chiapas; 27 de Agosto.- La asistente de servicios en plantel, Elems Domínguez López, se mantiene en plantón afuera del Centro de Desarrollo Infantil número 3 (CENDI), ubicado en el fraccionamiento Las Vegas, de esta ciudad, porque ya no le permitieron ingresar al plantel desde el día lunes 26 de Agosto.

En entrevista, señaló que se presentó desde el día miércoles 21 de Agosto y le entregó a la directora del plantel, María Cecilia López Escobar, la documentación que le fue proporcionada por el sindicato de maestros como parte de la cadena de cambios, que consiste en un memorándum, no una hoja de comisión, así como una hoja de militancia.

Destacó que todo se desarrolló con normalidad, pero el día lunes que se presentó para reiniciar sus labores, fue informada por la Directora que ya no podía ingresar “y me entregó un documento en el cual me decía en la parte oficial que ella no me podía atender, mucho menos recibirme, por cuestión de que no traía una orden de comisión”.

“Les respondí que estaba bien, vengo a trabajar y no vengo a buscar problemas, le respondí, y aunque hay varias compañeras que me apoyan, no quiero que haya represalias. Vengo de la ciudad de Comitán y tengo el respaldo de mi sindicato”.

Finalmente, manifestó que ya la visitaron sus compañeros sindicalizados y le dijeron que aguante, porque están las mesas de negociación, mientras permanecerá afuera de la institución durante su horario laboral, en espera que se resuelva su situación. EL ORBE / Rodolfo Hernández González