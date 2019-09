Obras de Reparación Abandonadas en el Boulevard Akishino

Tapachula, Chiapas; 3 de Septiembre.- El Ayuntamiento abandonó obras de remodelación y mantenimiento en el boulevard Akishino, afectando a varias colonias de la zona y causando el malestar de vecinos y automovilistas.

«Tiene varias semanas que de repente desaparecieron las tapas de las alcantarillas, y que cuadrillas del Ayuntamiento vinieron a realizar trabajos de mantenimiento, que así como vinieron se esfumaron, y tras un par de días trabajando en el lugar no han vuelto, el resultado usted lo ve a simple vista, alcantarillas sin tapa y con algunos objetos como llantas y cubetas a modo de señales preventivas; baches en los que rompieron el pavimento y sólo dejaron piedras para que nadie vaya y caiga en ellos o bien con el mismo concreto que rompieron volvieron a tapar el agujero», dijo Lydia Escobar, vecina del lugar que transita por esa calle diariamente para trasladarse a su trabajo e ir por sus hijos a la escuela.

En el tramo se observa igual que se están realizando trabajos en un tramo de calle, pero sólo dos personas se encuentran en el lugar haciendo esta tarea, mientras que el acceso está prohibido para los automovilistas, sobre lo cual Tomas Andrade dijo, «no creo que alguien en su sano juicio se oponga a que nos beneficien con obras, el problema es que comienzan a trabajar y luego desaparecen, no sé a qué se deba, me detuve a preguntar con esas dos personas, pero dicen que no saben nada al respecto; en fin, esto siempre ha sido así, esperemos que pronto vuelvan a terminar lo que dejaron comenzado y que es una lata porque hace más lento el tráfico y es un peligro para cualquier automovilista». EL ORBE/Alberto Bonilla Acosta.