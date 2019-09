Discapacitados Urgen Inclusión en Programas Sociales Federales

Tapachula, Chiapas; 28 de septiembre.- La propuesta del paquete económico enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre el recurso que se destinará el próximo año a los programas sociales, no manifiesta una ampliación para el Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad.

Ante esta situación, el presidente de la Asociación Caminando por Una Esperanza de Vida (CAESVI), Rómulo Salazar Arias, indicó que este programa no cubre a la mayoría de personas con discapacidad, dado que más del 60% de este sector quedó fuera, sin la posibilidad de recibir el recurso de 2 mil 550 pesos bimestral.

Lamentó que se haya segmentado el apoyo a las personas con discapacidad que pertenezcan a grupos indígenas del país de 0 a 64 años de edad y niñas, niños y jóvenes con discapacidad permanente de 0 a 29 años que vivan en municipios y zonas urbanas de alta y muy alta marginación.

El promedio de las personas con discapacidad está por arriba del límite de edad que establece el programa, y la gran mayoría de estas personas viven en las ciudades, tratando de ganarse la vida y manteniendo a sus familias en situaciones adversas, por lo que lamentó que el Gobierno haya discriminado a más de 7 millones 900 mil personas con discapacidad, pues el programa cuenta con el límite de un millón de beneficiados.

Asimismo, sostuvo que una persona con discapacidad en Tapachula gasta en medicinas, transporte, terapias de rehabilitación, manutención de una familia, sin embargo, al quedar la mayoría fuera del programa seguirán en la vulnerabilidad.

Por otro lado, afirmó que la mayoría de las personas con discapacidad que están inscritas en CAESVI, no buscan dádivas del Gobierno sino un apoyo para poder desarrollarse a través de una estrategia de autoempleo, pero se requiere del apoyo de las instancias de Gobierno que confíen en ellos para poder consolidar proyectos.

Finalmente, pidió a los Gobiernos Federal y Estatal que reflexionen en la vulnerabilidad que persiste en las personas con discapacidad, igualmente a los diputados y senadores que tengan sensibilidad política para conocer de cerca las dificultades que padecen al carecer de inclusión en el plano laboral. EL ORBE/ Marvin Bautista.