Africanos Empiezan Abandonar el Campamento Ubicado en la Estación Migratoria Siglo XXI

* Por la Tardanza del Proceso de Regularización.

Tapachula Chiapas; 03 de Noviembre.- Debido a las condiciones extremas y de hacinamiento a las que han estado expuestos cientos de migrantes africanos que se encuentran a las afueras de la Estación Migratoria Siglo XXI, y a la tardanza del proceso de regularización ofertado por el Gobierno Federal, los extracontinentales han comenzado a abandonar el campamento improvisado que mantienen desde hace más de 3 meses.

Los migrantes africanos se encuentran desesperados ante la falta de respuesta de las autoridades para dejarlos transitar por el país, y por las carencias en las que permanecen, por ello, varios han optado por recoger sus casas de campaña que les sirvió como vivienda durante más de 90 días.

Están concientes que el proceso que el Gobierno Federal les ha ofertado durará meses, y por lo tanto no quieren seguir viviendo en estas condiciones, ya que no cuentan con dinero, alimentos ni una buena atención médica, situación que los mantiene preocupados y desesperados, y es que no saben que será de ellos y de sus familias.

Afortunadamente, una iglesia cristiana les lleva alimentos todas las mañanas hasta la estación migratoria, lo que les ha permitido nutrirse e incluso este mismo grupo de religiosos, les ha facilitado un mejor espacio para que puedan dormir, y realizar sus necesidades básicas, principalmente en templos ubicados al nororiente de la ciudad.

Se les ha facilitado esta oportunidad, principalmente a las familias que tienen menores de edad, a quienes también se les brinda una despensa cada semana para que puedan cocinar sus alimentos en estos espacios, ya que, los extracontinentales no cuentan con recursos económicos para cubrir el pago de un cuarto ni la compra de comida.

«Ha sido muy complicado estar acá en la estación migratoria, no tenemos dinero, no tenemos nada y las autoridades no quieren dar documentos para irnos a otro lugar, porque aquí no hay nada, todo esto ha sido un infierno» sostuvo una mujer africana mientras recogía su casa de campaña

Al no contar con documentos, los africanos no pueden acceder a un trabajo donde puedan generarse sus propios recursos, e incluso, existe una xenofobia por parte de la población, de tal manera que son rechazados de los comercios y los pocos que reciben la oportunidad, son casi obligados a trabajar largas jornadas y con un pago muy raquítico.

Anteriormente la explanada de la Estación Migratoria Siglo XXI estaba completamente abarrotada, pero con el paso de los días, este lugar va quedando vacío, sin embargo, los africanos están en incertidumbre al no saber que será de ellos durante los próximos meses, ya que, mientras no reciban su Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias, los que han persisten no podrán abandonar este lugar, que ha sido su vivienda desde hace más de 90 días.

Por lo que esperan que el Gobierno Federal pueda cumplir con el compromiso de acelerar el proceso de entrega de las tarjetas, para que por fin puedan abandonar este campamento y continúen su tránsito por territorio nacional, ya que su intención es de irse a establecer a los Estados del centro y norte del país. EL ORBE/ Marvin Bautista.