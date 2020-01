Colonias Como Las Américas Pagan Predial Pero no Reciben los Servicios Públicos

*A Partir del Huracán “Stan”

Tapachula, Chiapas; 30 de Enero.- A consecuencia de los desastres que dejó a su pasó el huracán Stan en el 2005, varias colonias de Tapachula desaparecieron en los mapas geográficos y por ello ya no reciben apoyos gubernamentales ni se atienden los servicios públicos.

Sin embargo, no se les ha dejado de cobrar los impuestos como el predial, el catastro, así como los recibos de agua potable, energía eléctrica, entre otros, con tarifas al triple.

Luz Enríquez, en representación de sus vecinos de la colonia “Las Américas”, al norponiente de la ciudad, enumeró los principales problemas por los que están atravesando, y son el alumbrado público, las calles destrozadas y la inseguridad.

“La verdad es que por la noche hay muchos malandros, está muy oscuro y las calles están muy deterioradas”, afirmó en entrevista para EL ORBE.

Señaló que funcionarios del actual Ayuntamiento han llegado para hacer los Comités, “pero nunca hacen las cosas como debe ser”.

Y es que, según dijo, las autoridades locales sólo quieren hacer su papeleo para presentarlo como representantes del municipio en la colonia.

Así también, que sean los mismos colonos que hagan su trabajo de la noche a la mañana, pero todo queda en papeleo, “se levantan el cuello, pero todo sigue igual, no hay avances”.

Así también, que “están en completo abandono” y para ello puso como ejemplo que en la ribera del río Coatán y el malecón es utilizado como basurero público, luego de que el camión recolector pasa solamente dos veces por semana.

Tampoco hay vigilancia ni recorridos de patrullas; hace falta el mantenimiento y construcción de calles; y hay desabasto de agua potable porque están tapadas las tuberías. EL ORBE / Mesa de la Redacción