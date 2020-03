Hoy Inicia el Agrobusiness Turismo Interconexión México-Guatemala

Tapachula, Chiapas 12 marzo 2020.- Con la participación del Center Innovation México Israel, A. C. así como del Ministerio de Economía de Guatemala e instituciones económicas de Chiapas y México, este día inician los trabajos del Agro Business en su Tercera Edición, en el marco de la Expo Feria Tapachula (EFT) 2020.

En ese sentido, el Presidente del Concejo Directivo de la EFT, Antonio D´Amiano Gregonis, mencionó que por tercer año consecutivo la fiesta tapachulteca se consolida como el escenario adecuado para fortalecer los lazos de amistad, comerciales y de desarrollo entre Chiapas, México y Guatemala Centroamérica.

“El agrobusiness se desarrollará los días 13 y 14 de marzo en el recinto ferial con la participación del Center Innovation México- Israel A.C. así como diversas dependencias del país cuyo objetivo es establecer estartegias de comunicación que detonen en el desarrollo turístico local y regional”, aseveró D´Amiano Gregonis.

El Foro Económico Regional denominado Turismo Interconexión Marítima México-Guatemala contará con la participación de la Asociación Nacional de Municipalidades de Guatemala, el Representante del Ministerio de Agricultura y Ganadería del Gobierno de Guatemala, del INGUAT del Gobierno de Guatemala, César Arturo Silero Rodríguez, Presidente Nacional CANACINTRA Agroindustrias, de Marcelo Schottlender, Presidente del Center Innovation Mexico Israel, A. C. de Yamil Melgar Bravo, Secretario de Economía y del Trabajo del Gobierno del Estado de Chiapas, Katyna de la Vega Grajales, Secretaria de Turismo del Estado de Chiapas, Zaynia Andrea Gíl Vázquez, Secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca del Estado de Chiapas y de Rosa Irene Urbina Castañeda, Presidenta Municipal de Tapachula

En los trabajos que iniciarán en La Casona, de la EFT 2020, se contará con la presencia también de Raúl Cueto Martínez, Cónsul Titular de México en Quetzaltenango, Guatemala.

Entre las conferencias a desarrollarse se disertarán “Perspectivas del desarrollo económico del Corredor Mesoamericano”, “Emprendimiento con pertinencia regional para potenciar el desarrollo del Corredor Mesoamericano”, “Propuesta de SITESOS (Sistemas Tecnológicos Sociales) para mitigar el problema de Migraciones” con Marcelo Schottlender, Presidente de Center for Innovation Mexico Israel, A. C. Visión Empresarial de la Producción Rural incorporando Pequeños Productores a las Cadenas de Valor, Servicios de gas, basura, sanitarios para familias dispersas, sin necesidad de infraestructuras, por parte de la comisión israelí.

En tanto, por parte de la delegación de España, se disertará la conferencia “Industrialización de Frutas y Hortalizas para el Mercado Mundial”, por parte de Francisco Javier Hurtado Mirón, Director Comercial de GEMINA (España) Procesos Agroalimentarios en Latinoamérica.

Además de “Tecnificación Avanzada al alcance pequeño y mediano agricultor en México”, por parte de MekaTech, empresa cien por ciento mexicana.

El Presidente del Concejo Directivo de la EFT 2020, mencionó que serán dos días de interesantes conferencias por lo que una vez más la feria de Tapachula se consolida como el escenario para consolidar ruedas de negocios y actividades encaminadas al fortalecimiento de las cadenas de producción. Comunicado de Prensa