Cancelan 80 por Ciento de Operaciones en Aeropuerto Internacional de Tapachula

*Agencias Turísticas Reportan Desplome en Ventas.

Tapachula, Chiapas; 3 de Abril.- El Aeropuerto Internacional de Tapachula (AIT), que por varios años mantuvo un crecimiento sostenido y que previa que el 2020 serviría para su consolidación como uno de los puntos neurálgicos de ese sector, frenó -a partir de este viernes- alrededor de un 80 por ciento en sus operaciones.

Percy Damián Corzo, administrador de ese aeropuerto, dijo en exclusiva para rotativo EL ORBE, que la determinación la tomaron las empresas aéreas este jueves, luego de sostener una reunión para evaluar la situación que se ha desencadenado en el país, por la presencia del mortal Coronavirus.

Se considera que son precisamente las líneas aéreas las que han servido para llevar esa enfermedad a todas partes del mundo, incluyendo a México.

Por eso decidieron actuar y frenar gran parte de sus vuelos, en el ánimo de contribuir con las acciones preventivas para evitar la propagación del Covid-19, proteger a la tripulación y al personal de las terminales, además de responder racionalmente a la oferta y la demanda.

En el caso de las instalaciones aéreas de Tapachula, dijo, se quedó laborando solamente personal joven y aquellos que no presentan síntomas de alguna enfermedad respiratoria o crónico degenerativa.

Además, según Percy, se ha extremado la vigilancia médica de los pasajeros, tanto de los que arriban a la ciudad, como los que salen.

Confirmó que las autoridades están investigando todo lo relacionado a las dos personas que dieron positivo a esa enfermedad en Tapachula, ya que en ambos casos llegaron a la ciudad por la vía aérea y tuvieron contacto con otros pasajeros, tripulación y personal de la terminal.

Se Frena el Desarrollo Aéreo de Tapachula.

En los dos primeros días de Abril, el desplome en el número de pasajeros en el AIT ya fue considerable. El miércoles fue un total de 329 que arribaron a la ciudad en todos los vuelos programados y 274 que partieron, es decir, 603 en total.

Mientras que para el jueves, la situación se tornó más crítica, ya que se contabilizaron apenas fueron 262 que llegaron y 199 que se fueron de Tapachula, haciendo un total de 461.

Esto quiere decir que en esos dos primeros días de Abril viajaron a Tapachula 591 pasajeros y se fueron 473, que son mil 64 en total, una cifra mucho menor que los usuarios diarios que estaban utilizando esa terminal hasta la semana pasada.

En términos globales representa un decremento, hasta ahora, de alrededor de un 70 por ciento en el número de pasajeros promedio que había este año.

Y es que el año había iniciado muy bien para Tapachula en ese sector. En Enero sumó 16 mil 509 personas que arribaron y 20 mil 276 que se fueron, muchos de ellos estudiantes que retornaban a sus escuelas en alguna región del país, luego de las vacaciones decembrinas.

De esos 36 mil 785 se redujo a 31 mil 279 para Febrero, cuando ya todos se encontraban desarrollando sus actividades cotidianas en sus lugares de destino.

La pandemia se detectó en México al concluir Febrero e iniciar Marzo, aunque la población no le daba mucha importancia a la enfermedad y continuó su vida normal, sin tomar las medidas preventivas.

De esa manera, durante Marzo, luego de la suspensión de clases a partir del 23, llegaron en total 16 mil 38 pasajeros y se fueron de Tapachula 16 mil 358, haciendo un total de 32 mil 396, pero se esperaban al menos 38 mil.

Así, durante el primer trimestre del año, el Aeropuerto de Tapachula tuvo poco más de cien mil pasajeros, contra los 89 mil del mismo periodo, pero del año pasado.

Un Duro Golpe Para la Economía de México.

Por su parte, Jorge Alfredo Gálvez Sánchez, vicepresidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en la región, indicó que, en el caso de la conectividad aérea de Tapachula a Guadalajara que tenía exitosamente Volaris, ha sido suspendida.

Mientras que el de Tapachula a Tijuana y viceversa, se redujo solamente a solo uno que ahora será solamente los domingos.

Entrevistado luego de concluir la reunión en la que las líneas aéreas informaron sobre las determinaciones a las que llegaron, indicó que Aeromar redujo a solo dos vuelos a la semana, Tapachula-Tuxtla Gutiérrez.

De los 16 vuelos semanales de Volaris desde Tapachula, ahora solamente dos, que serán los domingos y viernes en la ruta hacia la Ciudad de México.

Durante todo el mes de Marzo, esa compañía mantuvo todas sus operaciones de manera normal, hasta este jueves.

En el caso de Aeroméxico, de los tres vuelos diarios para Tapachula, decidió reducirlos a solamente dos y en consolidación; es decir, con cambios en los horarios de viaje. Si no se llena un avión, los pasajeros los colocan en otra hora del día.

Con todas esas modificaciones, los boletos aéreos para y desde Tapachula escasearon en las últimas horas.

La determinación de esas empresas que operan en la Frontera Sur es hacer las adecuaciones necesarias, o sea, no se descarta que se cancelen más vuelos.

De acuerdo a Gálvez Sánchez, México estaba colocado hasta hace unos días en el sexto lugar mundial en turismo.

Por eso, hasta el momento, los daños más grandes en la economía mexicana a consecuencia del Coronavirus es el sector turístico, en donde se engloba a líneas aéreas, terrestres y marítimas; hoteles, restaurantes, operadores, agencias de viajes, centros de diversión, transporte, entre otros.

A unos días de que comience la Semana Santa, que es uno de los periodos de asueto más importantes en el año en torno al turismo nacional e internacional, los tours operadores en Chiapas registran (al viernes 3 de Abril) una pérdida en ventas en alrededor de un 90 por ciento. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello