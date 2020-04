Gobierno de Guatemala Impide la Repatriación de Cientos de Migrantes

Peligro Latente, Pululan por Toda la Ciudad de Tapachula

Tapachula, Chiapas; 08 de abril. – Elementos del Instituto Nacional de Migración (INM), a bordo de nueve autobuses de pasajeros, intentaron dejar alrededor de 450 migrantes en la comunidad de Frontera Talismán, límite entre México y Guatemala, en un proceso de deportación, pero las autoridades de ese país no los dejaron entrar.

Lo peor de todo es que los habitantes de esa comunidad fronteriza no permitieron que se quedaran ahí y a punto estuvo de ocurrir un enfrentamiento.

Los primeros informes señalan que, alrededor de las cinco de la mañana, 130 guatemaltecos, así como unos 350 hondureños y salvadoreños, descendieron de los autobuses para tratar de ingresar caminando por el Puente Internacional, luego de que la frontera de Guatemala se encontraba cerrada.

Sin embargo, al tratar de hacerlo se encontraron que elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) de esa nación, les indicaron que las instrucciones son no dejar pasar a nadie, incluso a sus connacionales, como medida preventiva para evitar la propagación del coronavirus.

Al ver esa situación, los pobladores cerraron las calles y exigieron al Gobierno Federal que se llevaran a los migrantes de ese lugar, ya que temen que alguno de ellos pudiera estar contagiado de la pandemia o quedarse a deambular en las calles, lo que sería también un factor de riesgo.

Como había resistencia en ambas partes, tuvieron que llegar elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional para restablecer el orden.

De esa manera, los migrantes fueron nuevamente subidos a los autobuses y regresados con rumbo a Tapachula, pero se desconoce cual fue su destino final.

Se teme que todos ellos sean liberados en calles de Tapachula, luego de que no podrán regresar a la Estación Migratoria Siglo XXI, para evitar el hacinamiento y las recomendaciones en materia de salud emitidas por las autoridades.

Algunos de eso migrantes habían comentado a los policías guatemaltecos que los habían tenido detenidos en Veracruz y Matamoros, y que tenían varios días de estar en esas condiciones.

Hasta el momento no se ha emitido un informe oficial sobre esos hechos y tampoco sobre lo que ocurrirá con todos ellos. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello