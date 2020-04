Pánico por Posible Migrante Con Covit-19 en el INM de Tapachula

*Líder de Organización sin Fronteras.

Tapachula, Chiapas; 14 de Abril.- Familias de algunos migrantes que se encuentran asegurados en la Estación Migratoria “Siglo XXI”, al norte de la ciudad, solicitaron la intervención de organismos defensores de derechos humanos, ante la sospecha de que un indocumentado en ese lugar dio pudiera estar infectado con el Covid-19.

Ante ello, Irineo Mújica, dirigente de la organización Pueblo sin Fronteras, dijo a los medios de comunicación que tienen conocimiento de un posible migrante asegurado con síntomas parecidos a los de la pandemia.

Sin duda, dijo, eso podría poner en riesgo al resto de la población migrante asegurada en esas instalaciones y la mismo personal operativo y administrativo que labora ahí.

“Nos enteramos de que existe una persona con un posible contagio en la estación Siglo XXI ya que los mismos migrantes que están ahí o van a ver a sus familiares lo han mencionado muchas veces y según le iban a hacer pruebas, pero todos están asustados de que el contagio se puede extender y afectarlos”, comentó el activista.

De igual forma, que ya han solicitado informes sobre la veracidad del caso a esa dependencia, pero no les han dado respuestas.

Por eso consideró muy importante la intervención de los Derechos Humanos porque, de confirmarse, habría que hacer acciones inmediatas a favor del paciente y del resto de la población retenida en ese lugar.

De ser positivo, las autoridades tendrían que dar seguimiento a todos los contactos que pudiera haber tenido, incluyendo a familiares, los cientos de compañeros en la Estación Migratoria y con los que pudo haber convido en las calles de la ciudad.

Así también, descartar la posibilidad de que ya hubiera personal migratorio infectado o personal externo que labora en ese lugar, como los guardias de seguridad privada, de limpieza, transporte y los abastecedores de comida.

Hasta ahora no hay filtros sanitaros para la detección de casos, restricciones en los accesos a la ciudad o para en el tránsito de personas, en cualquier horario, cono ya lo están haciendo otros municipios.

Por ello, no solo miles de migrantes sino también de gran parte de la sociedad, sale a las calles todos los días como si nada estuviera pasando, con lo que se exponen a ser portadores y contagiar a toda la población. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello