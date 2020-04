Se Desploman Ventas en Papelerías al Arrancar Programa “Aprende en Casa”

*A Punto de la Quiebra.

Tapachula, Chiapas; 20 de Abril.- Una vez concluidas las dos semanas que se ampliaron las vacaciones de semana Santa debido a la pandemia de Covid-19, este lunes millones de estudiantes de nivel Básico y Medio Superior de escuelas públicas y privadas reanudaron clases en el país, pero de manera virtual.

Para ello, la Secretaría de Educación Pública (SEP) impulsa el programa “Aprende en Casa”, que implica la difusión televisiva de contenidos educativos, y en el que -además- plantea elaborar una serie de carpetas de experiencias.

Como consecuencia de esa disposición, a quienes les está afectando de manera drástica es a los propietarios de negocios con venta de papelería y libros, ya que al quedarse en casa los alumnos, no va a ser necesario que gasten en útiles escolares.

Antonio Cabrera, propietario de una papelería en esta ciudad, dijo en entrevista para EL ORBE, que han sufrido una baja considerable en las ventas, pues con las clases virtuales, los alumnos no utilizan libretas, lápices, colores y pinturas.

“Todo ese material se nos va a quedar estancado y eso nos afecta”, dijo al recordar que, anteriormente y por estas fechas, los padres de familia, las amas de casa y los alumnos acudían a las papelerías a comprar, pero ahora esas ventas han bajado casi en su totalidad.

El entrevistado señaló que ese negocio de papelería es su fuente de ingresos. “De ahí sostenemos a la tienda con lo que se vende día con día y sacamos para los gastos de la casa, pero ahora, qué vamos a hacer, si no hay ventas”, comentó.

De momento, según dijo, no han recibido ningún apoyo de parte de las autoridades, pero siguen los pagos de energía eléctrica, impuestos y créditos, que no saben cómo saldar.

Esperan que la pandemia concluya pronto para que se reactive la economía, “porque, de lo contrario, existe la posibilidad de tomar la decisión de cerrar los negocios”. EL ORBE / Nelson Bautista