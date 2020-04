Sucursales Bancarias Sin Respeto a Medidas Sanitarias de Prevención

Huixtla, Chiapas: 20 de Abril.- Huixtlecos y vecinos de municipios aledaños, temen ser víctimas del Covid-19 al ser expuestos por horas en largas filas y sin medidas de prevención en sucursales de un Banco de abonos chiquitos.

En el país, el Gobierno Federal ha sido claro en que en esta etapa de contingencia se debe de apoyar a los sectores más vulnerables, menos protegidos, sin embargo, Grupo Salinas le ha declarado una guerra directa al Gobierno, en desacato a todas las instrucciones sanitarias y buscando desacreditar la pandemia que a nivel mundial se ha declarado.

Esta empresa en Huixtla no es la excepción, pues a través del hostigamiento a sus clientes los está obligando a acudir a su sucursal ubicada en la Avenida Juárez, aglomerándolos y no guardando la distancia adecuada entre uno y otro, sin dejar de lado que mucho de su personal usa de forma inadecuada cubre bocas; los ciudadanos que en sus hogares son buscados por los cobradores de Elektra, mencionan que llegan a decirles que si no llegan a pagar les van a quitar sus cosas y los van a meter a buro de crédito.

El círculo de contagio que está empresa está generando es muy extenso y al no guardar las medidas correctas de prevención propiciaran el contagio sea mayor. el orbe/ Luis Javier Ramos