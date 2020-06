Denuncian Presunto Fraude por Falsos Gestores del INE

* Ofrecen Trámite de Credencial a Cambio de Dinero.

Tapachula, Chiapas; 7 de Junio del 2020.- Aprovechando el momento de confusión y que mucha gente no puede salir a la calle por el temor del contagio del Coronavirus, algunas personas sin escrúpulos se ofrecen como gestores para el trámite de credencial del Instituto Nacional de Electores (INE) mediante una cuota.

Lo anterior quedó al descubierto porque el propio INE informó que ha recibido denuncias sobre supuestos gestores que ofrecen la credencial para votar mediante el pago de una cuota, cuando ese trámite es totalmente gratuito y personal.

“Se trata de un documento personal, por lo que no se tienen gestores y que la credencial para votar no se entrega a personas que no sean sus titulares, por lo que, quien ofrezca este servicio está cometiendo un delito”, dijo el vocal del Registro Federal de Electores del Distrito 12 en Tapachula, Hugo Orozco Martínez.

Según informó «los tramites que ofrece el INE son gratuitos, no tienen costo alguno”, por lo que pidió que no se dejen engañar».

Añadió que, en cuanto a los ciudadanos que no pudieron ir por su credencial o que la perdieron, podrán identificarse ante instituciones públicas y privadas, a través de una constancia digital que expide el INE, la cual es infalsificable y, también, totalmente gratuita. EL ORBE / Nelson Bautista