Aumenta Índice de Accidentes Con el Reinicio de Actividades

*Grupo SAE.

Tapachula, Chiapas; 17 de junio del 2020. – A poco más de una semana de que reinició gran parte de las actividades comerciales en la ciudad, el índice de accidentes se ha incrementado alrededor de un 15 por ciento, reportó el Servicio Auxiliares de Emergencia.

Dentro de una serie de factores que lo han propiciado, también se incluye la temporada de lluvias, que ha iniciado con torrenciales y afectaciones.

De igual forma, hay un incremento considerable en solicitudes de traslados de personas con dificultades respiratorias, pero, ante la falta de equipamiento del personal, no pueden prestar ese servicio a la población

Orlando Gordillo Osorio, jefe del Grupo SAE en la localidad, señaló en entrevista que lase han incrementado los accidentes automovilísticos, tanto en las rutas foráneas como en las urbanas.

De ellos, la mayor frecuencia la protagonizan las unidades del transporte del servicio público y después el particular; mientras que el de motocicletas disminuyó.

La falta de precaución a la hora de conducir y no respetar la ´preferencia vehicular o los semáforos, han sido los principales motivos.

“Sabemos que la mayoría trabaja al día y que tienen una familia que sostener, pero, en el caso de los choferes de colectivas, hay veces que van peleando pasajeros y es ahí donde se dan los lamentables sucesos”, comentó.

Así también, que hay casos en los se producen los percances por falta de mantenimiento de los vehículos.

Por ello pidió extremar las precauciones; revisar los carros oportunamente; no conducir bajo los efectos de bebidas embriagantes o cansados; no exceder los límites de velocidad; respetar las preferencias viales y la cortesía del Uno por Uno.

El Grupo SAE está conformado por voluntarios que prestan los servicios con sus propios recursos y no reciben apoyo gubernamental. Tienen muchas carencias que van desde la gasolina para mover las ambulancias, así como gasas, guantes, cubrebocas, caretas, entre otros.

En el caso de los pacientes que se presume podrían estar contagiados de la pandemia, aseguró que no acuden a los llamados de auxilio y se notifica a las dependencias de salud oficiales para que lo realicen ellos, que cuentan con el equipo especializado.

Dejó en claro que el hacerlo pondría en riesgo la salud y la vida e los elementos, así como de otras personas que requirieran los servicios y utilizaran la misma ambulancia. EL ORBE / M. Cancino