Roban 6 Millones de Pesos en el Centro de Tapachula Delincuentes Asaltan Camión de la Empresa “Panamericana”

Tapachula, Chiapas.- Un camión de valores de la empresa “Panamericana” fue robada en pleno Centro de la ciudad, donde los delincuentes se llevaron 6 millones de pesos en efectivo sin disparar una sola arma; las autoridades por su parte no descartan que se trate de un auto robo.

Una llamada al 911 alertó a las autoridades, informando que un camión guardavalores de la empresa “Panamericana” había sido robado de la 2ª Avenida Norte y 3ª Calle Poniente, por tres sujetos hasta el momento no identificados.

Los empleados de valores reportaron el hecho a las oficinas de la empresa, desde donde vía GPS desactivaron el motor del automotor, mismo que quedó abandonado en la 9a Calle Poniente, entre la 4a y 6a Avenida Norte del Centro de Tapachula.

Se presume que fueron tres personas los que se robaron el vehículo blindado, luego de que los empleados de la empresa se encontraban metiéndole dinero al cajero de BanCoppel que se ubica en el Sendero Peatonal.

Elementos de la Policía Estatal Preventiva y Ministerial aseguraron a los 3 empleados de la empresa de valores, para que rindieran su declaración ante el Fiscal del Ministerio Público de Tapachula.

Se logró saber que los ladrones se llevaron 6 millones de pesos en efectivo, por lo que se presume que pudiera ser un auto robo, derivado a que los tres sujetos no les costó ingresar al vehículo, llevárselo, sacar el dinero y huir, quedando el vehículo estacionado a cinco calles de donde lo habían robado.

Las autoridades iniciaron las investigaciones, con operativos de búsqueda, así como la revisión de videos de las cámaras de vigilancia que hay en ese sector, a fin de esclarecer este millonario robo.

Se prevé que en el transcurso de los días se informen más datos sobre el caso. MESA DE REDACCIÓN