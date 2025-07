Vehículos Eléctricos se Ponen de Moda Como Alternativa de Transporte Económico

*Con Tecnologías Amigables con el Medio Ambiente.

Tapachula, Chiapas; 22 de Julio de 2025.- Una nueva forma de moverse por la Ciudad está tomando protagonismo en Tapachula, se trata del creciente uso de motos y triciclos eléctricos, una alternativa de transporte que combina sostenibilidad, ahorro económico y una oportunidad para emprender.

En medio del aumento en los precios de combustibles y las preocupaciones ambientales, cada vez más personas en Tapachula están optando por vehículos eléctricos ligeros para sus traslados cotidianos.

Esta transformación no solo responde a una necesidad práctica, sino que también abre paso a una cultura de movilidad más limpia y accesible.

Los vehículos eléctricos están ganando terreno porque representan un ahorro real para la gente.

“No gastan en gasolina y requieren poco mantenimiento”, afirma Fran Alvarado, gerente de una tienda local especializada en motos y bicicletas eléctricas.

“Pero el beneficio no es solo para el bolsillo. Estos vehículos contribuyen directamente a la reducción de emisiones contaminantes, mejorando la calidad del aire en una ciudad donde la contaminación urbana es cada vez más evidente”, señaló.

Otro aspecto que ha impulsado esta tendencia es la facilidad de circulación y estacionamiento. Gracias a su tamaño compacto, las motos y triciclos eléctricos pueden estacionarse casi en cualquier lugar, una ventaja crucial en una ciudad donde el espacio urbano es cada vez más limitado.

Además, por sus características técnicas, estos vehículos están exentos del pago de impuestos ante Hacienda, lo que los vuelve aún más atractivos para quienes buscan iniciar un pequeño negocio o simplemente moverse de manera más económica.

En este contexto, no solo los ciudadanos han volteado a ver estas opciones: emprendedores locales han comenzado a invertir en el negocio de la movilidad eléctrica, ya sea como distribuidores o como operadores de servicios de transporte ligero. EL ORBE/Nelson Bautista