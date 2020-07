Dueños de Talleres Invaden Calles y Banquetas en Los Llanes”

*Se Inconforman Vecinos.

Tapachula, Chiapas; 08 de julio del 2020. – Desde hace unos diez años llegó a instalarse un individuo al fraccionamiento Los Llanes, al sur de la ciudad, donde montó un taller, y desde entonces, causa malestar a los vecinos con sus trabajos de reparación de alumbrado público y con el material, refacciones o equipos que utiliza y que deja tirados en la calle.

Lo anterior fue manifestado por un grupo de vecinas de ese fraccionamiento, encabezado por Rocío Gil, quien aseguró que, al principio, no era tanto, pero a lo largo del tiempo el taller fue creciendo y hoy en día, toda la calle donde está ubicado, está obstruida con registros, bases, postes y alambres,

Por lo mismo, los vecinos que tienen vehículos no pueden ni entrar ni salir de ese sector de la ciudad, debido a que la calle está tapada. Lo mismo, según dijo, sucede con los camiones recolectores de basura y los repartidores de gas, los cuales no pasan por ahí debido a que la calle está obstruida.

Lo peor es que el dueño del taller, de nombre Gustavo Adolfo N, de acuerdo a los quejosos, deja todo tirado, incluyendo la basura que genera con sus trabajos y eso les perjudica porque son fuentes de proliferación de enfermedades.

Agregó que algunas personas que tienen necesidad de transitar por ese lugar, ya resultaron lesionadas con clavos u objetos punzo cortantes que el dueño de ese taller deja tirados por donde quiera.

Por esa razón, los vecinos de ese fraccionamiento pidieron a las autoridades que se aplique la ley y se proceda como debe de ser. EL ORBE / Nelson Bautista