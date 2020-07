Para Nada Sirve Edil José Luis Laparra, Mantiene Calles de Huixtla Destrozadas

* Además Presenta Obras Inconclusas.

Tapachula, Chiapas; 18 de julio del 2020.- A casi dos años de que asumió el cargo, el todavía alcalde del municipio de Huixtla, José Luis Laparra Calderón, mantiene destrozada a la ciudad con pésimos servicios públicos y obras inconclusas, mientras que el resto del municipio está abandonado.

En el caso de la cabecera municipal, el edil se dedicó durante todo este tiempo a destrozar calles y banquetas con la justificación de que las modernizaría, pero los trabajos los dejó a medias y por eso los transeúntes y conductores corren el riesgo en todo momento de sufrir algún accidente, además de que es un pésimo aspecto para la ciudad.

Laparra, quien ha vestido la camiseta de varios partidos políticos en los últimos años en su ambición de logar un cargo de elección popular, es ahora la vergüenza del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y pretende buscar la reelección el próximo año, por tercera ocasión.

Las obras inconclusas están en pleno centro de la ciudad y pareciera que cuenta con la complicidad de los diputados locales de su mismo partido, porque nadie le dice nada, a pesar de que Huixtla semeja ser un campo minado.

Hay otros destrozos que ha ordenado el alcalde en diversos puntos de la ciudad, que también son muy visibles como para que los legisladores o los fiscalizadores federales y estatales no se den cuenta.

Por ejemplo, en plena entrada a la ciudad hay una glorieta que Laparra ordenó destrozar, porque, según él, ahí construiría una obra, pero dejó abandonado los trabajos.

Emilio Uscanga, vecino de ese sector de la ciudad, dijo en entrevista para el rotativo EL ORBE que la obra quedó abandonada desde finales del año pasado. “y no hay seña que se sepa cuando se termine”.

Indicó que no recuerda cuando se inició esa obra, pero sí que en diciembre quedó suspendida hasta la fecha.

Comentó también que la sociedad desconoce cuáles fueron los motivos por los que el alcalde dejó tirados esos trabajos, que supuestamente serían la glorieta de entrada al municipio.

Hoy en día, ese lugar es un montón de escombro que le hace honor a las condiciones en las que se encuentra la ciudad. EL ORBE / Miguel Laparra