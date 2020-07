Se Triplican Casos de Conjuntivitis en Municipios de la Región Soconusco

* Muchos de Ellos Asociados al Coronavirus.

Tapachula, Chiapas; 18 de Julio del 2020.- Los casos de conjuntivitis en la región Soconusco se ha triplicado en los últimos tres meses, muchos de ellos asociados al Covit-19, reveló, Luis Fernando Rosales Rodríguez, médico especialista en córnea y cirugía refractiva.

En entrevista para rotativo EL ORBE, comentó que la conjuntivitis es algo que siempre se presenta de manera estacional, dos veces al año, ya sea de manera viral o hemorrágicas.

Aunque en la actualidad ha habido un repunte en los casos de los virales, la mayoría con síntomas leves, sobre todo los que han dado positivo al Covid-19.

«Hay que estar prevenidos y protegidos; no quiere decir que todo aquel que tenga conjuntivitis tenga el virus, pero si pueden presentarse en muchos pacientes asintomáticos», dijo.

Calculó que actualmente un 60 por cierto de la consulta es por conjuntivitis viral, lo cual es un reporte bastante alto, ya que normalmente está en un 20 por ciento.

Los síntomas son lagrimeo, ojos rojos, ardor, sensibilidad a la luz y puede presenciar secreción. La recomendación es que de inmediato acudan a un médico y lo hagan bien protegidos para que haya más contagios.

Reconoció que, con la contingencia, hubo una baja en la afluencia de pacientes, «que estuvo muy bien manejado, pero no se puede alargar tanto este período y ahora que ya estamos regresando a la nueva normalidad hemos visto que la afluencia de pacientes va aumentando».

Además, que, con este regreso, hay personas que padecen Coronavirus y uno de los síntomas que tienen son conjuntivitis.

Por lo mismo, señaló que han tenido que ser muy estrictos en torno a las medidas sanitarias tanto en el personal como en los pacientes.

A la par de la conjuntivitis, también están atendiendo la consulta oftalmológica, heridas corneales, de globo ocular, de párpado, problemas de glaucoma, desprendimientos de retina, así mismo cirugías de cataratas.

Abundó que hay diversos tipos de cirugía de córnea, de queratoconos, trasplantes, cirugías refractivas, entre otros, aunque la mayoría de ellas están suspendidas por la pandemia y hasta que se garantice que el tejido esté libre de virus.

Agregó que el queratocono es una enfermedad que se da más en jóvenes, quienes tienden a estarse frotando los ojos, y se dice que hay factores inflamatorios que son lo que causa un adelgazamiento de la córnea.

Esto a su vez provoca una enfermedad que se llama astigmatismo, en donde el paciente no ven bien de lejos ni de cerca y esto va progresando hasta que ese adelgazamiento es muy grande y se puede perforar el ojo. Entonces hay que detectarlo a tiempo y tratarlo.

Por herencia, vivir en lugares elevados o lugares de altura y el frotarse mucho los ojos son condicionantes que pueden agravar el problema.