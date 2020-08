Anuncia INE Reapertura De Módulo Para Para Los Trámites de Credenciales

* A Partir del 17 de Agosto.

Tapachula, Chiapas; 31 de julio del 2020.- El 17 de agosto será reabierto el módulo para trámites de credenciales del Instituto Nacional de Electores (INE), según dio a conocer Hugo Orozco Martínez, vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Distrital No. 12, de esta ciudad.

El funcionario manifestó que en Chiapas hay 19 módulos fijos. De ellos, 14 ya inician operaciones el lunes 13 de agosto, y por las condiciones sanitarias actuales de la pandemia, como son los casos de Tapachula y de Tuxtla Gutiérrez, los módulos que corresponden a estas ciudades se abrirán hasta el 17 de agosto.

Sin embargo, por cuestiones de prudencia, recomendó que los interesados deberán -de preferencia- hacer una cita a través del Inetel o en la página oficial del instituto.

Asimismo, dijo que, en los dos módulos de Tapachula, se podrán hacer todo tipo de trámites, como son: entrega de credenciales que se hayan tramitado antes de la contingencia; para los jóvenes u otra persona que desean hacer el trámite por primera vez, cambios de domicilio, reposiciones, o correcciones en los datos.

Añadió que, para los casos de solicitud de nuevas credenciales, obligatoriamente se debe programar antes una cita en el teléfono de Inetel, ya que los módulos tienen cierta capacidad de atención, y también a modo de que la sala no se sature con personas y evitar la formación o filas de gente en la calle.

Por otro lado, Orozco Martínez aseguró que, de acuerdo a los lineamientos sanitarios, para ingresar a la oficina del INE los visitantes deben llegar con cubrebocas, se les tomará la temperatura y se les aplicará gel antibacterial, para protección de los mismos y del personal del instituto.

De igual forma, no deberán ir con acompañantes, salvo aquellos casos especiales de adultos mayores con alguna discapacidad, que requieren de un asistente. EL ORBE / Nelson Bautista