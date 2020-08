Migrantes Convierten en Muladar el Primer Cuadro de Tapachula

* Ni Cubrebocas Usan.

Tapachula, Chiapas; 31 de julio del 2020.- «Los migrantes en Tapachula deambulan por las calles sin oficio ni beneficio. Se drogan, asaltan, roban, asesinan y no respetan las leyes, y tampoco nadie los detiene, ý mucho menos usan cubrebocas», sostuvo, Pedro Pablo Scott Ramos, dirigente del Frente Cívico Popular del Soconusco.

En entrevista para el rotativo EL ORBE, exigió al Instituto Nacional de Migración (INM), que cumpla con sus funciones de encabezar las redadas en contra de indocumentados en la ciudad, para que sean deportados a sus naciones de origen, «porque gracias a esos extranjeros la ciudad está cayendo en la inseguridad».

Y es que, según dijo, «muchos de esos migrantes son los que vienen a delinquir y hacer desorden. Sin caer en la xenofobia o el racismo, solo queremos que se respeten los derechos de los mexicanos que viven en esta región», apuntó

De igual forma, «que el INM cumpla con su trabajo, que devengue el salario que están recibiendo y que haga una limpia de todo tipo de extranjeros sobre todo los que andan en la calle asaltando o los que roban en las casas de las colonias populares».

También se refirió a los miles de migrantes que todos los días se apostan en las calles del primer cuadro de la ciudad.

De ellos dijo que «no obedecen ningún reglamento o ley; se amontonan, no acatan las disipaciones de Salud al no guardar la sana distancia, usar cubrebocas, se han apoderado del comercio ambulante y hacen lo que quieren; incluso todo hace parecer que las autoridades ya han perdido el poder», recalcó.

Este viertes, las amas de casa que salieron de sus casas para realizar sus compras en el primer cuadro de la ciudad, tuvieron que caminar en el flujo vehicular exponiendo sus vidas, porque las banquetas ahora son ocupadas por los migrantes con comercio informal. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello