Restablecen Vuelos Desde Tapachula Hacia Guadalajara y la Frontera Norte

* A Partir de Este Sábado.

Tapachula, Chiapas; 31 de julio del 2020.- A partir de hoy sábado se restablecen los vuelos que tenía Tapachula antes de la pandemia, es decir, hacia Guadalajara y Tijuana, además de todas sus conexiones nacionales e internacionales.

Con ello se prevé un incremento considerable en la derrama por concepto de turismo, aunque se contempla que, a finales del año, tan solo se podrá alcanzar una recuperación del 65 por ciento con relación a lo ocurrido el año pasado.

Jorge Alfredo Gálvez Sánchez, director de agencia de viajes «Vuela» y vicepresidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en la región, dijo en entrevista para EL ORBE que esto, sin duda, servirá en mucho para la recuperación económica en la Frontera Sur.

Recordó que, a finales de marzo, Volaris que es la línea aérea que traía más rutas y aviones a Tapachula, decidió cancelar sus vuelos a partir de abril, incluidos los destinos a Tijuana, Guadalajara, y México.

En la parte más crítica de la pandemia, es decir en junio, las líneas aéreas dejaron solamente un vuelo cada una desde Tapachula, con el argumento de que no había pasaje y, además, se acataba las disposiciones sanitarias.

Eso, más el cierre total de la frontera entre México y Guatemala por cuestiones de la contingencia, provocó un desplome en el turismo y la pérdida en varios millones de pesos para ese sector en Tapachula que, calculó, sufrió una caída en sus operaciones en un 95 por ciento.

En el caso de las agencias de viaje en la localidad, abrieron a finales de junio, hasta que las autoridades así lo permitieron.

Los comercios, establecimientos de diversos giros y prestadores de servicios lo hicieron paulatinamente en el mes de julio y con eso se empezó a sentir una pequeña recuperación económica, no al nivel al que la región estaba acostumbrada.

Comentó que, con la apertura de este sábado a las rutas desde Tapachula, así como de otros movimientos nacionales, se espera la recuperación de pasajeros o turistas en los aviones sea de un 65 por ciento para finales del 2020.

De evolucionar favorablemente el combate al Covid-19 y que las estrategias que se impulsen sean las adecuadas, la recuperación turística en el 2021 sería de alrededor de un 85 por ciento con relación al 2019, y un posible cien por ciento para el 2022.

Recordó que, hasta marzo, Tapachula contaba con 36 vuelos de salida semanales y 36 de llegada, haciendo un total de 72, con una oferta diaria de dos 200 asientos.

Con el reinicio de operaciones a partir de ahora, se espera llegar a un total de 64 vuelos totales cada semana, tanto de llegada como de salida y con eso se habría recuperado un 90 por ciento de lo que se tenía hasta marzo.

«Es una buena noticia para Tapachula, porque hay ciudades y destinos en el país que ni siquiera a julio han recuperado el 40 o 50 por ciento de sus vuelos», comentó.

Tapachula, aún con la frontera cerrada de Guatemala y los vuelos que estaban suspendidos, según reveló Gálvez, en los últimos quince días ha recibido turismo familiar y de negocios, y que ese es el motivo porque las líneas aéreas están apostando los vuelos desde y para la Frontera Sur.

«El sector empresarial espera que, con los vuelos de agosto, la reactivación económica y turística mejore», recalcó al precisar que es muy importante que las autoridades hagan su parte y promocione a la Frontera Sur.

En el caso de Guatemala, apuntó que aún no tiene una fecha definida para la apertura de sus imites fronterizos. Además, que se tenía programado para el 15 de agosto abrir el aeropuerto «La Aurora», en la capital de ese país, pero que todavía es incierto.

Eso representa una ventaja para Tapachula, porque los destinatarios de cualquier parte del mundo a Guatemala y viceversa, tienen que usar las líneas aéreas de Tapachula.

Los aviones de ambas aerolíneas que operan en la ciudad, recalcó Jorge Alfredo, han implementado unos filtros en sus aires acondicionados que brindan un 99.9 por ciento de seguridad contra infecciones.

«Es importante que la comunidad sepa que este 90 por ciento de vuelos que vamos a tener desde este sábado, le dan un respiro económico turístico y social a Tapachula», insistió.

También hizo un llamado a toda la iniciativa privada para no bajar los brazos y seguir con las medidas sanitarias, porque la pandemia continúa. EL ORBE / Enrique Salazar