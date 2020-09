Socavón en Calle de “La Cañada” Vecinos Culpan a Inmobiliaria

Tapachula, Chiapas; 09 de septiembre del 2020.- Una calle de concreto hidráulico ubicada en el fraccionamiento La Cañada, se levantó completamente como si hubiera habido una explosión por debajo y con tendencia a seguir desbotonándose.

Carlos García Burgos, presidente del Comité Vecinal de ese fraccionamiento, dijo en entrevista para EL ORBE, que es un problema grave porque se está levantando todo el concretó.

«Hemos pedido a la inmobiliaria Realfe que lo atienda, que a ellos les corresponde. Mandaron a unas personas, pero hasta ahí quedó, no nos han cumplido, no han hecho nada al respecto y esto nos perjudica como colonos de este fraccionamiento», dijo.

Dejó en claro que hay riesgos para los automovilistas, porque no saben si hay un estudio de suelo y tampoco no han llegado a hacer ninguna reparación.

«No sabemos si puede ocurrir hundimiento; es un riesgo latente para nuestros niños que juegan en la calle y para los coches que bajan, inclusive no solo es un tramo sino toda la avenida principal del fraccionamiento», relató.

De acuerdo a su versión, son alrededor de 500 familias en ese fraccionamiento las afectadas y por eso están exigiendo la inmediata reparación de esa avenida..

Aunado a eso, recordó que la inmobiliaria, al momento de venderles hace ya 12 años, les prometió áreas verdes, parques, ciclovías, pero hasta ahora no ha cumplido. EL ORBE / Miguel Laparra