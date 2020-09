Inmobiliaria Niega Hacer Dictamen de Suelo en Socavón de La Cañada

Tapachula, Chiapas; 13 de Septiembre del 2020.- Pobladores del fraccionamiento La Cañada, ubicado al sur de la ciudad, señalaron que la inmobiliaria Realfe se resiste a realizar un dictamen de suelo en el socavón registrado en los últimos días, que levantó placas de concreto en la calle principal.

Carlos García Burgos, presidente del Comité Vecinal de ese sector de la ciudad, dijo en entrevista para EL ORBE, que acudieron a las oficinas de esa inmobiliaria con la intención de encontrar respuestas a esa situación, que los pone en riesgo.

«Venimos a ver la situación que todavía predomina en nuestro fraccionamiento, que es la problemática de la calle principal, porque se está levantando el concreto hidráulico», indicó.

De igual forma, consideró que hay un riesgo latente y por eso la preocupación no solo del comité, sino de todo el fraccionamiento.

Recordó que se han hecho oficios con las firmas de los cientos de familias que viven en ese lugar y han tratado de que se apliquen medidas por la vía del diálogo, pero todo ha fracasado.

Según dijo, en las oficinas de la inmobiliaria los recibió un ingeniero quien les dijo que todavía no les podía dar una solución, pues estaba esperando una “recomendación”.

De antemano, aseguró que están exigiendo el dictamen de estudio de suelo y que darán de plazo estos días, antes de tomar otras acciones.

La empresa se ha querido justificar, según comentó, diciendo que los servicios públicos de ese fraccionamiento ya han sido municipalizados, pero no han querido presentarles ningún documento que acredite tal argumento. EL ORBE / Miguel Laparra