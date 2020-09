En Riesgo Pesca Ribereña en Puerto Madero por Altos Niveles de Contaminación de Ríos

Tapachula, Chiapas; 18 de agosto de 2020.- La cultura de tirar la basura en los ríos y en las calles para el agua de las lluvias de la lleve, está provocando que todos esos residuos sólidos pongan en riesgo la pesca ribereña en Puerto Madero.

Ricardo Piñón Vera, pescador en la Cooperativa Laguna de Pozuelos, conocida también como “Pampa Murillo”, señaló en entrevista para EL ORBE que en ese lugar pescan regularmente robalo, bagre y mojarra, además de la captura de camarón y jaibas.

Señaló que para este fin de mes está contemplado el inicio la temporada de la captura del crustáceo y, con ello, para octubre comenzarán con el «encierro camaronero», para que crezca el producto dentro del área de la laguna y después aprovechar la producción.

Sin embargo, la gran cantidad de basura que llega por los ríos hace que la producción disminuya considerablemente, porque el producto no se desarrolla y muere.

Aun cuando es una situación que ocurre todo el año, indicó que durante la temporada de lluvias es más notorio, ya que a la población se le hace muy fácil aventar la basura a las calles para que el agua pluvial se la lleve, pero termina llegando a la barra y posteriormente al mar.

Recalcó que en los primeros seis meses de contingencia atravesaron una severa crisis económica, luego de que tenían el marisco a la venta, pero no había clientes, y los lugareños no tenían los recursos económicos para poder comprar. Hace algunos días, recordó, las autoridades locales emprendieron un programa de mantenimiento y limpieza integral de las playas, los esteros, la laguna y lugares circunvecinos en ese lugar, pero que los ríos han vuelto a llevar la basura de gente inconsciente en la ciudad. EL ORBE / Mesa de la Redacción