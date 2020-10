Todo se va en Pagos a CFE, Impuestos, Rentas, Multas y Nóminas: Empresarios

Cuando Menos ya Está Saliendo Para Ellos.

Tapachula, Chiapas. 20 de octubre del 2020.- Las ventas n Tapachula y en el resto de los municipios de la Frontera Sur de Chiapas se han incrementado por el reinicio de las operaciones comerciales y la reapertura de los cruces internacionales, aunque todavía no hay ganancias.

Oscar Carmín Marino, empresario y distribuidor en el ramo de la perfumería, dijo a EL ORBE que apenas están vendiendo alrededor de un 70 por ciento de lo que comercializaban antes de la pandemia.

«Realmente con eso si salimos, pero no hay ganancias, no hay ingresos, no hay como sustentar los diferentes compromisos que se tienen», señaló.

Entre los egresos enumeró la compra de la materia prima, nómina, renta, servicio eléctrico, agua, impuestos, seguro social, multas, recargos, créditos, entre responsabilidades fiscales.

Reconoció que ha sido muy difícil para cumplir oportunamente con todas esos pagos, porque los niveles de ventas aun no lo permiten.

Reconoció que dentro de los factores que hay para no alcanzar las metas, está el terror mediático que existe en gran parte de la población, porque se mantienen en sus casas y sus gastos lo orientan principalmente par comida y chequeo médico particular.

«Comprendo que el gobierno tiene sus gastos, y eso es lógico, es comprensible, pero quisiéramos que nos hubieran tomado en cuenta, sobre too en el pago de los servicios», dijo,

Además, que están llegando todos los cobros, incluyendo las multas y recargos, «como si nunca hubiera habido pandemia».

Recalcó que, a pesar de las promesas que se hicieron hace dos años en torno a que bajarían las tarifas eléctricas, cada día son más caras, «y ya nos hubiera gustado que los grandes monopolios gubernamentales bajaran sus cuotas».

Dejó en claro que toda la población que ha sido despedida de sus fuentes de empleo, tampoco tiene recursos para poder comprar, salvo para sobrevivir, como la comida.

Así también, que las instancias recaudadoras no solo siguen con sus cobros normales, sino que tampoco concedieron prórrogas de pago, a pesar de la crisis económica. EL ORBE / M. Cancino