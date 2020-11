40% de Migrantes que se Hacen Test de VIH dan Positivo en Tapachula

* Advierte Asociación “Una Mano Amiga”.

Tapachula, Chiapas; 01 de Noviembre del 2020.- Rosenberg López Samayoa, presidente de la organización «Una Mano Amiga en la Lucha Contra el Sida», advirtió este domingo que el 40 por ciento de los migrantes que se hacen la prueba para detectar si están contagiados del Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH), dan positivo.

Además, que hay un crecimiento considerable en la llegada a la frontera sur de Chiapas de migrantes de la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti e intersexual (LGBTTTI).

En entrevista para EL ORBE, dijo que ese incremento no ha sido solamente de cubanos, sino también de hondureños, salvadoreños y guatemaltecos, «que han venido precisamente por una cuestión de violencia estructural».

Aunque precisó que, de todo ese éxodo de extranjeros indocumentados pertenecientes al movimiento LGBTTTI, la mayoría son de nacionalidad cubana y salvadoreña.

Consideró que eso tiene mucho que ver con las condiciones de violencias estructurales «que están viviendo esos países y muchas veces las propias naciones niegan».

En el caso de Cuba, comentó que muchas personas LGBTTTI están migrando hacia Chiapas por una cuestión de que no tienen medicamentos antirretrovirales en su país.

«Eso también los hace vulnerables y muchos de ellos están viendo las posibilidades de que quizás en México o Estados Unidos les puedan dar las condiciones de salud que en su país no están consiguiendo», comentó.

En Tapachula están encontrando todos esos medicamentos que les permiten afrontar la enfermedad del VIH, que es irreversible.

«Hemos detectado, de todos los han venido, a lo mejor un 40 por ciento traen un diagnóstico de VIH o vienen aquí, se realizan la prueba y salen positivos», reveló.

«Cuando se trata de salud, las personas buscan mejores oportunidades y condiciones que les permitan tener buena calidad de vida, sobre todo si se habla de VIH, pues realmente el tratamiento es de por vida y muchas veces en sus países no los tienen y aquí en México, hoy en día sí se les puede garantizar los medicamentos», puntualizó. EL ORBE / M. Cancino