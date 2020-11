Celebrarán a “Margarita Concepción” con Restricciones, en Mazatán

Debidos al COVID

Mazatán, Chiapas; 17 de Noviembre de 2020.- Debido a las recomendaciones de las autoridades en materia de salud para evitar rebrotes de Covid-19, la tradicional celebración en el santuario de la Virgen “Inmaculada Margarita Concepción”, patrona de este municipio, serán realizadas con algunas restricciones.

El presbítero Abraham Rodríguez Tiz, encargado del Santuario, mencionó que para este año se tiene contemplada la realización del novenario evitando aglomerar grupos grandes de personas, además no se realizará la peregrinación que cada año se venía realizando los días 29 de Noviembre, donde la virgen recorría en peregrinación desde el ejido Emiliano Zapata, desde la playa “Las Conchas” hasta el Santuario.

Será el lunes 30 de Noviembre cuando se haga la peregrinación en calles y avenidas de la cabecera municipal, con la modalidad de que no se convocará a ningún peregrino, por lo que una comitiva será la encargada de acompañar a la virgen desde el panteón, para ello dijo que una familia donó el carruaje para la peregrina virgen.

Todas las personas que deseen acudir será bajo resguardo sanitario y respetando las recomendaciones de la secretaría de salud, todo porque se busca evitar cualquier riesgo a la población y a los fieles devotos de la Inmaculada Margarita Concepción.

Por ello, el sacerdote llamó a la población para que el día de la peregrinación y en la medida de lo posible adornen las calles y hogares en señal de fe en colores Blanco y Amarillo, para pedir a la limpia Concepción de Belleza sin igual, cubra con su manto a la humanidad.

Por último, Rodríguez Tiz añadió que se tiene contemplado para el día 3 de Diciembre, que el obispo Jaime Calderón Calderón, oficie la misa a las 11:00 de la mañana para los que reciben sacramentos (catecumenos), donde solamente, estarán papás y padrinos.

Las misas durante el novenario serán a las 06:00 am y 18:00 pm, no habrá vendimia en el atrio del santuario. EL ORBE/ Dorian Scott Vázquez