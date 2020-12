Alto Nivel de Sonido Ambiental Causa Severo Daño Auditivo

Tapachula, Chiapas; 22 de Diciembre del 2020.- De acuerdo al empresario, Arnoldo Morales Barrios, los altos niveles de sonido por el que transitan vehículos de perifoneo que promocionan diversos productos o tiendas en general, son parte de la contaminación ambiental auditiva, y no hay control en pleno centro de la ciudad.

En entrevista para EL ORBE, señaló que esos altos niveles de ruido provocan daños a la salud, “porque está comprobado que, entre más estruendo, la afectación es mayor, sobre todo en el cerebro, “y por eso consideramos que se debería de poner orden a eso porque vamos a ver más enfermos, más locos”.

Recordó que ya existen áreas de Gobierno específicas para vigilar esa situación, pero que se desconoce cómo devengan sus sueldos, porque todos los de perifoneo actúan impunemente.

“Desgraciadamente aquí no veo yo que se aplique esa ley, que también algunos comercios, tiendas departamentales y hasta templos religiosos infringen, porque sacan sus bocinas a las banquetas a todo volumen, igual, sin que nadie les diga nada”, abundó.

Hace un par de semanas denunció que, a las 05:30 de la mañana, un culto religioso en pleno parque y sin importarles la pandemia, aglomeraron a unas 500 personas y colocaron sus aparatos de sondo a volúmenes insoportables que despertaron a los habitantes de ese céntrico sector y a los huéspedes de los hoteles, comentó.

Por eso pusieron una denuncia ante las autoridades, pero nadie les quiso hacer caso, “ya que tal vez no hay la preparación en los funcionarios correspondientes, los subordinados, para evitar todo eso que, a veces, ellos mismos lo toman como diversión”.

Aseguró que, al menos en Tapachula, es un problema que ocurre todos los días y a cualquier hora, incluso hay ocasiones que se juntan dos o tres vehículos de perifoneo en una misma cuadra y la situación se torna grave. EL ORBE / M. Cancino