En Pésimas Condiciones las Calles de Unión Juárez

*Exigen pobladores la rehabilitación

Tapachula, Chiapas; 21 de Enero del 2021.- Habitantes del municipio fronterizo de Unión Juárez, consideran que vivieron un retroceso durante el presente trienio, ya que el Ayuntamiento Municipal que aún preside el alcalde, Doni Alan Verdugo Aguilar, no realizó obras y ya casi concluye su mandato.

Gilberto García, quien desde que nació ha vivido en ese poblado y por ello tiene bases para comentar, sabe qué Alcaldes han trabajado y quiénes no han hecho nada, como sucede ahora con la actual administración.

El nulo trabajo del Presidente Municipal se palpa fácilmente, con casi todas las calles deterioradas o abandonadas, las mismas que no fueron atendidas y ni las atenderán, consideró en entrevista para EL ORBE, y señala que las autoridades están a punto de concluir su periodo.

No es solamente la falta de arreglo de las calles el problema de Unión Juárez, sino que también el alumbrado público, el cual fue olvidado también por completo por Verdugo Flores, pues no se preocupó en lo absoluto por mejorar la iluminación.

A consecuencia de ello, comentó que la inseguridad impera en esa cabecera municipal, ya que los delincuentes aprovechan la oscuridad en las calles y que no hay vigilancia policíaca para cometer sus fechorías.

“Nosotros quisiéramos que haga algo en favor de quienes vivimos en este poblado, pero parece que no va a ser posible ya que al actual ayuntamiento municipal le queda poco tiempo y, si en dos años y medio no hizo nada, menos ahora que ya se va”, insistió.

Dijo por último que ese municipio es visitado por muchos turistas, y por lo tanto, debería estar bien atendido con obras importantes, pero no, al contario, Unión Juárez se quedó en el total olvido por parte de las autoridades municipales. EL ORBE / Mesa de la Redacción