Un Menor Lesionado y dos Camionetas Reducidas a Chatarra

En la 11 Avenida Sur con 20 Calle Oriente.

Tapachula, Chiapas; 25 de Enero de 2021.- Un fuerte choque se registró en el cruce de la 11 Avenida Sur con 20 Calle Oriente, accidente en el que se vieron involucradas dos camionetas, una pick up y una SUV, en la que solo resultaron heridos sus ocupantes.

Vecinos de dicha demarcación escucharon el estruendo de dos vehículos al colisionar, por lo que de inmediato salieron a ver qué había sucedido y llamaron al 911 Emergencias pidiendo la intervención de paramédicos y de las autoridades correspondientes.

Al lugar arribaron los elementos de Tránsito del Estado, quienes dieron a conocer que en este fuerte accidente se vieron involucrados una pick up Nissan Frontier de color gris, con placas de Chiapas, la cual transitaba de Oriente a Poniente sobre la 20 Calle Oriente, y era conducida por Manuel Alejandro «N», quien al llegar a la altura de la 11 Sur no tomó las debidas precauciones y al cruzar sin precaución, fue golpeado en su costado derecho por una camioneta JAC, de color guinda y con placas de Yucatán, manejada por la joven señora Martha «N», ella viajaba con su menor hijo, el que resultó con lesiones de menor gravedad según la valoración de los paramédicos de Cruz Roja.

Después del primer y fuerte impacto entre estas dos camionetas, la unidad responsable Frontier, se proyectó contra la fachada de una casa, causando ciertos daños.

El Perito de Tránsito, después de realizar las diligencias correspondientes, dio a conocer que en caso de que los conductores no llegaran a un arreglo en la reparación de los daños, ambos vehículos serán turnados ante el Fiscal de Juicios Orales. EL ORBE / Roberto Corado Mosqueda