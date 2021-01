Migrantes Ingresan a Chiapas Caminando Ante el Bajo Nivel del Río Suchiate

* En los “Filtros” no les Piden Prueba de Coronavirus.

Tapachula, Chiapas; 29 de enero del 2021.- Al iniciar este periodo de estiaje en Chiapas, los ríos que atraviesan la región costera han bajado drásticamente sus niveles, entre ellos el Coatán (en Tapachula y Mazatán) que actualmente está por debajo del 50 por ciento de lo normal.

Así lo dio conocer, Julissa Esther Briones Magaña, delegada de Protección Civil en la región Soconusco, quien abundó en entrevista para EL ORBE que, incluso, el río Suchiate, que divide a México de Guatemala, que normalmente mantiene más carga de agua, su nivel también está muy abajo.

Dentro de este panorama, la funcionaria mencionó que, en Mazatán, donde el río Coatán ha descendido su cauce de manera considerable por el rumbo del ejido El Aguacate, ha generado preocupación porque la temporada de sequía todavía va para largo y en este caso ya se resiente.

Por información difundida por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), relató que este año será atípico y ya se empieza a notar, porque se están produciendo fuertes vientos, algunos superiores a los 37 kilómetros por hora; además de “Mar de Fondo”, y la ausencia de lluvias en la zona alta, “y todo eso refleja sequedad absoluta y variabilidad en las temperaturas”.

Manifestó que la sequía afecta directamente a aquellos agricultores que tienen sistemas de riego para sus plantaciones, porque los bajos niveles de los ríos no ayudan; aparte de que propicia el calentamiento global y favorece incendios forestales.

Asimismo, que el bajo nivel de los ríos, como el Suchiate, propicia en esta temporada el libre tránsito de los migrantes, quienes no tienen impedimento para cruzar caminando la frontera (en este caso el afluente) para luego tratar de llegar a su primer destino que es la ciudad de Tapachula.

Añadió que en la ribera del río hay vigilancia por parte del Instituto Nacional de Migración (INM), Sedena, Marina y la Guardia Nacional, pero al migrante no se le impide el paso, sino simplemente se le pide que ingrese con alguna identificación y que respete los protocolos sanitarios para evitar contagios. EL ORBE / Nelson Bautista / Jesús Sánchez Martínez