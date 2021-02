Migrantes Planean ser Vacunados en México Contra el Covid-19

* Afirma la Diócesis del Soconusco.

Tapachula, Chiapas; 21 de febrero del 2021.- La llegada y aplicación de vacunas para inmunizar a los mexicanos contra el mortal Covid-19, está motivando la salida de éxodos migratorios de distintos países para que arriben a Tapachula y puedan ser vacunados.

Y es que, a pesar de las diversas restricciones y operativos de los países como Guatemala para detener a la migración irregular, la pandemia del coronavirus no ha frenado y no detendrá a los indocumentados que llegan cada día a Tapachula, aseguró, César Augusto Cañaveral Pérez, coordinador de Movilidad Humana en la Diócesis del Soconusco.

“La pandemia del Covid-19, vino a aumentar la migración, ya que se estuvo recibiendo a muchas familias”, reconoció el sacerdote en entrevista para EL ORBE.

Recalcó que, aunque los gobiernos de diversos países digan que se van a cerrar las fronteras, los migrantes sobrepasan EL RÍO SECO y toda intención de frenarlos.

Aseguró que el flujo migratorio que llega a Tapachula creció de manera impresionante y este seguirá aumentando, “porque al final de cuentas, los migrantes que viven en países pobres, si no tienen para vacunas y una estructura económica viable, tendrán que salir en busca de proteger su vida, porque no se escucha de El Salvador y Honduras cuando les llegará sus partidas de vacunación, lo cual los obligará a migrar para inmunizarse”.

Estableció que los éxodos que puedan salir de distintas naciones, implican hospedajes, comida y acompañamiento, además el tema del idioma, que es una barrera para poder seguir atendiendo a los extranjeros.

Cañaveral Pérez, calculó que el fenómeno migratorio en esta frontera sur creció un 40 por ciento más de lo normal, y aclaró que las caravanas de migrantes que supuestamente desintegraron en Guatemala, no detuvieron a los indocumentados y, al contrario, siguen llegando.

Reveló que, en otras épocas, habían tenido en el albergue “Belén” -al oriente de la ciudad- hasta 500 migrantes, pero por la contingencia ahora solo tienen a cien. EL ORBE / M. Blanco / Ildefonso Ochoa