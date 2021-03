Así están sus Banquetas

*HUIXTLA

* Inoperante la Administración de José Luis Laparra

Tapachula, Chiapas; 28 de Febrero del 2021.- Comerciantes del municipio de Huixtla, expresaron su malestar por la falta de rehabilitación de las banquetas que se han dejado en el abandono y no las han podido reparar por parte de la administración municipal que aún encabeza el alcalde José Luis Laparra Calderón, del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), quien, a pesar de todo, goza de impunidad y del respaldo incondicional de su partido.

Víctor Contreras, comerciante del centro de la ciudad, aseguró en entrevista para EL ORBE que las personas tienen que bajarse a la calle, arriesgándose, porque las banquetas están despedazadas desde hace más de un año y el Alcalde no se ha interesado en repararlas.

“Como comerciante pedimos una respuesta y una solución inmediata para que los encargados de atender estas obras, como son las banquetas, se reparen y los peatones no corran el riesgo de sufrir algún accidente”, dijo.

El tener las banquetas inservibles representa una mala imagen para el municipio y para las actividades comerciales, “que no repuntan por la mala situación económica, la pandemia y la mala atención de las obras en Huixtla”, apuntó.

Dejó en claro que “en este caso tenemos toda la Avenida Central y otras vialidades de la Ciudad que tienen banquetas afectadas. Desconocemos por qué no se han atendido, si hubo una mala planeación o las causas reales del por qué no les han dado solución”.

Los huixtlecos están muy afectados por estas banquetas destrozadas y esperan que puedan atenderse antes de que inicie la temporada de lluvias, señaló, porque esta situación podría complicarse. EL ORBE / Nelson Bautista / Ildefonso Ochoa