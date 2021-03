Apertura de la Frontera en EEUU Atrae a más Caravanas de Indocumentados

Tapachula, Chiapas; 05 de marzo del 2021.- Ante las facilidades que está otorgando el gobierno de los Estados Unidos a los migrantes para entrar a ese país, se prevé que habrá una escalada de caravanas de migrantes hondureños, de Guatemala y El Salvador, hacia Chiapas.

Gustavo de León Calderón, empresario local, aseguró en entrevista para EL ORBE que las autoridades mexicanas deben tomar sus medidas, porque los más afectados serán los habitantes de la frontera sur, porque esos grupos de extranjeros tienen su objetivo de quedarse en Tapachula.

“No toda la persona que vienen es buena, porque hay también delincuentes, pandilleros, grupos de la Mara Salvatrucha y en ocasiones pasadas todo el apoyo que otorgaron las familias como es el pollo, frijol y tortilla lo dejaron tirado en las calles y carreteras”, recordó.

Dijo que los extranjeros que quieran venir a Chiapas, que lo hagan de manera legal, ya que se tiene una frontera porosa, en la que no hay vigilancia, “y la muestra es que todos entran y nadie los detiene”.

Hizo un llamado a los gobiernos de Centroamérica, “porque se lavan las manos y dejan todo a los tapachultecos quienes quieren vivir en paz y con toda la seguridad necesaria”.

De igual forma, que en la región fronteriza son los que más resienten el paso de los fenómenos migratorios ya que afectan la zona causando delincuencia, inseguridad y problemas económicos.

“Es importante elaborar esquemas para que los migrantes ya no se queden en Tapachula, sino que sigan su camino a los Estados Unidos, porque se ha dado el caso que algunas personas, especialmente los cubanos, trabajan limpiando calles, cuando muchos paisanos no cuentan con los recursos para poder sobrevivir”, indicó.

Además, coincidió con otros sectores productivos y comerciantes que han pedido que a los migrantes varados en Tapachula, las autoridades federales deben darles una solución a sus trámites para que dejen este municipio, ya sea que avancen hacia el norte del país o sean repatriados a sus naciones de origen.

“Como habitantes de la zona fronteriza, hemos visto que se ha incrementado la delincuencia, porque los migrantes deben sobrevivir de alguna manera, pero reiteró que la autoridad juega un papel fundamental para darles la salida que necesitan y no sigan delinquiendo”, acotó. EL ORBE / M. Blanco / Jesús Sánchez Martínez