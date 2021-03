Migrantes se Apoderan del Comercio Ambulante en el Centro de Tapachula

* Locatarios Exigen que se Vayan.

Tapachula, Chiapas; 06 de marzo del 2021.- La Unión Sindical de Pequeños Comerciantes Fijos y Semifijos de los mercados de esta ciudad, han sido afectados por la presencia de los migrantes, quienes están desplazando a los vendedores locales y han causado inseguridad y temor a las amas de casa

Así lo dio a conocer la presidente de este grupo de comerciantes, Elsa Sánchez Aguilar, quien aseguró a EL ORBE que los migrantes se están apoderando de Tapachula, de los mercados, las calles y de todo, por lo que muchos ya llaman a esta ciudad como “La Tijuanita del sur”, porque las autoridades, así como el resto de la sociedad, le tienen miedo a los migrantes.

Comunicó que, en la segunda ciudad más importante de Chiapas, se han incrementado los asaltos y robos, además de que la población cercana al mercado San Juan, tienen miedo de salir por la falta de alumbrado y seguridad.

Externó que, en Tapachula, apenas se tienen empleos para los mexicanos, pero ahora lo poco que pueden conseguir se lo llevan los migrantes y, lo peor, en caso de no conseguir trabajo, se dedican a robar y asaltar.

Estableció que este municipio enfrenta una situación difícil, critica y sin que nadie tome en serio el problema migratorio, “porque todos pasan por el río sin que nadie los detenga, pisoteando la soberanía del país”.

Apuntó también que “lo que le pedimos al gobierno es frenar las caravanas de migrantes o los grupos que están ingresando, porque lo poco de trabajo que se tiene se los están dando a los indocumentados, porque ellos nos dicen que valen más que nosotros”.

De acuerdo a diversos sectores productivos, el fenómeno migratorio ha venido a afectar hasta un cien por ciento el tema comercial, económico, turístico y ha disparado la inseguridad en sus niveles más altos.

Por ello, indicó Sánchez Aguilar, es importante que el gobierno mexicano no solo implemente los operativos en los municipios fronterizos contra los migrantes y que en esas acciones se incluyan a los mercados y centros de abasto de la región.

En su caso particular, consideró que los migrantes se han apoderado de todo, sacando a los mexicanos de los espacios públicos y mercados, sin adoptar las medidas de seguridad para que las autoridades están promoviendo, y que en lugar de deportarlos, los apoyan con programas. EL ORBE / M. blanco / Ildefonso Ochoa