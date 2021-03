Persisten Altos Niveles de Inseguridad en el Municipio de Mazatán: Pobladores

Tapachula, Chiapas; 22 de Marzo del 2021.- Habitantes del municipio de Mazatán denunciaron que persisten los altos niveles de inseguridad, sobre todo en los últimos días, debido al abandono del Gobierno Municipal de esa localidad que aún encabeza el quiropráctico, Gilberto Barrientos Coyotzi.

En entrevista para este rotativo, Jorge Arroyo Ruiz, habitante de esa localidad, lamentó que las autoridades federales no se preocupen por atender la inseguridad y la corrupción que la sociedad ha señalado de manera insistente en estos dos años y medio.

“Sabemos que invirtió en la Guardia Nacional para que trabajen en el todo el país, pero lamentablemente esa corporación no ha funcionado y el índice de delincuencia ha crecido”, indicó.

En esa localidad, a pesar de contar con equipos tecnológicos para grabar los actos delictivos, estos no han funcionado, por lo que los campesinos y habitantes están inseguros.

Explicó que, en Mazatán, se ha tenido mayor delincuencia, sobre todo en el robo de motocicletas y asaltos a mano armada a los habitantes.

Refirió que en este municipio no hay quien pare a la delincuencia. Por ello, el llamado a las autoridades para que se pongan a trabajar y promuevan operativos para los habitantes de las comunidades.

Son necesarios los operativos o patrullajes tanto en la cabecera municipal como en los diversos ejidos de esta localidad para frenar la delincuencia que se ha desatado por estos rumbos, sostuvo.

Apenas la semana pasada, los delincuentes llegaron a la Presidencia Municipal, amagaron a los policías, los amarraron y encerraron en las oficinas del Alcalde, y después arrancaron un cajero automático que estaba ahí ubicado, pero no pudieron llevárselo. EL ORBE / Nelson Bautista