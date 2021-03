Siguen los Robos de Motocicletas

*EN TUZANTÁN Y HUIXTLA

Huixtla, Chiapas; 22 de Marzo de 2021.- Todos los días se cometen robos de motocicleta en los municipios de Tuzantán y Huixtla, hasta el momento los cuerpos policíacos no han podido frenar dicho delito a pesar de que han instalado filtros de revisión, no lograr desmembrar la banda de robamotos.

El pasado domingo robaron una motocicleta cerca del mercado municipal “Miguel Hidalgo”, sobre la Avenida González Ortega Sur, pasando la Calle Iturbide, en donde Elvis N, del ejido Tzinacal, fue al mercado a eso de las diez de la mañana, y al regresar ya no encontró su unidad marca Italika, 250 tipo Renegado.

Elvis buscó, preguntó pero nadie le dio razón, por lo que dijo pondría su demanda ante la Fiscalía del Ministerio Público.

Lo mismo sucedió en Tuzantán, frente al parque ‘Morelos’, cuando dejaron a pie al señor Elidio N, el pasado jueves, en horas de la noche, cuando sujetos desconocidos robaron su moto.

Los ladrones se burlan de las autoridades ya que no han sido atrapados. EL ORBE/Luis Javier Ramos