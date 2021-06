Aseguran a Sujeto Comprando Votos en Huixtla

Huixtla, Chiapas; 06 de Junio de 2021.- Acusado de comprar votos sin precisar de qué partido, una persona fue detenida en este municipio cuando se encontraba estacionado dentro de su automóvil, y adujo en su defensa que el dinero era de su propiedad y no era operador político.

Cuando se encontraba en su pick up Toyota Hilux, de color blanco, fue sorprendido por personas conocidas como “caza mapaches”, quienes solicitaron auxilio a las autoridades porque, presuntamente, coaccionaba el voto a cambio de dinero.

Al revisar la policía Especializada, Estatal Preventiva y Guardia Nacional, se le encontró la cantidad de 13 mil Pesos, en su poder, que la persona de nombre Mario “N” indicó que era suyo, producto de su trabajo y que no trabajaba para ningún partido político.

Las autoridades decidieron ponerlo a disposición del Ministerio Público, donde además de acreditar el detenido, la procedencia del efectivo se deslindarán las responsabilidades. Mesa de Redacción