Sectores Productivos de la Región Exigen Tarifas Justas a la CFE

* Consideran un Abuso los Altos Cobros de la Paraestatal.

Tapachula, Chiapas; 26 de Junio del 2021.- Este fin de semana se realizó en la localidad la primera reunión que convoca a organizaciones sociales, campesinas, productivas, empresariales y comerciales a formar parte de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica (ANUEE) para exigir a la CFE tarifas justas y accesibles a la población, así como un trato similar como el que se le está dando desde hace dos años y medio a Tabasco.

Sergio Suárez López, representante de la organización “24 de Noviembre”, se pronunció por que se atienda esa demanda añeja de la población chiapaneca.

Además, dijo que la convocatoria es ante las injusticias que sufre la población por los altos cobros del servicio que condiciona a las familias a pagar la luz o alimentarse, mientras que a las pequeñas y medianas empresas a pagar el recibo o cerrar sus puertas y dejar sin empleo a sus trabajadores.

En entrevista para rotativo EL ORBE, señaló que en la entidad no hay quién defienda a los usuarios, pues la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), “es una institución administrativa gubernamental, al igual que la CFE”.

Además, las oficinas de esa dependencia que hubo por muchos años en Tapachula, se concentraron hacia Tuxtla Gutiérrez y la población no tiene suficientes recursos para viajar a interponer su queja, y se ve condicionada a pagar o quedarse sin el servicio.

Estableció que hoy existe un nuevo problema con los cortes masivos de energía eléctrica que la CFE realiza, sin importar que por la pandemia las personas tengan que mantenerse en casa y tengan la necesidad de utilizarla, porque se trabaja en educación a distancia, y sin fluido se deja sin oportunidad de educación a los niños.

Dio a conocer que uno de los logros que han tenido esta organización a nivel nacional en sus exigencias ha sido “el borrón y cuenta nueva” sin embargo, esta no llegó y solo fue para Tabasco, en donde les fue cancelado los adeudos de muchos años a los morosos.

En cambio, recalcó, Chiapas que produce la energía hidroeléctrica que consume el país y que se vende a Guatemala, se les aplica una de las tarifas más altas del país, que, si no la pagas, te la cortan. EL ORBE / Nelson Bautista