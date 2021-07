Ante el Rebrote de Covid-19 Exijen Vacunación Para los Estudiantes

*Debido al Retorno de Clases Presenciales.

Tapachula, Chiapas; 14 de julio del 2021.- Las autoridades educativas anunciaron el retorno a clases para este próximo 30 de agosto. Sin embargo, el Consejo local de Padres de Familia exigieron que antes se debe de inmunizar a los alumnos de todos los niveles contra el mortal virus del Covid-19, sobre todo a los niños, personal administrativo de intendencia, cafetería y otros que laboren en las instituciones educativas.

Incluso, a los padres de familia, porque de lo contrario pudiera ocurrir hechos lamentables, como los que han ocurrido en otras entidades de la República Mexicana, donde adelantaron el retorno a las aulas en las últimas semanas, pero que tuvieron que cerrar de nuevo las escuelas por el contagio de maestros y alumnos.

José Antonio Chol, representante de ese Consejo, dijo en entrevista para el rotativo EL ORBE que hay un grueso de la población que tiene edades de 30 años o más que no han sido inmunizados y esa es la preocupación, además de que también se tienen a maestros con apatía a recibir los biológicos

Consideró que es demasiado pronto el retorno para darle las actividades escolares, ya que se debe inmunizar al cien por ciento a los niños y al resto de la población para evitar que se disparen los casos como han ocurrido en los últimos días, porque es la vida de la población la que está de por medio.

“Es necesario que todos los maestros estén vacunados porque tienen contacto con los niños y padres de familia. Con solo uno que esté contagiado, habría el peligro del contagio y se expondría a la muerte”, agregó.

Añadió que, si dentro de un mes se logra cubrir la vacunación para todos, puede darse el regreso a las clases, pero si no se da ese proceso, debe suspenderse el retorno presencial y que esa es una petición que están haciendo de manera formal al gobierno federal.

Asimismo, recordó que Chiapas es una de las entidades que están rezagadas en el tema de la vacunación y que hay muchos municipios en donde infinidad de escuelas están abandonadas, sin mantenimiento y que requieren ser fumigadas.

“La inconformidad es que ninguna autoridad asume su responsabilidad”, apuntó al precisar que son los padres de familia los que han estado al frente de los temas de la enseñanza y de la salud, “y ahora quieren que los tutores firmen una carta responsiva de lo que pueda suceder a los niños por la pandemia, y eso no es otra cosa más que lavarse las manos”. EL ORBE / Nelson Bautista