Clausura Secretaria de Salud 14 Tortillerías por Diversas Irregularidades

* Por Falta de Protocolos Sanitarios Contra el Covid-19.

Tapachula, Chiapas; 17 de Julio del 2021.- El Sector Salud en Chiapas clausuró 14 tortillerías en la localidad por diversas irregularidades, como estar operando de manera clandestina o no cumplir con los protocolos sanitarios básicos para evitar los contagios del mortal virus del Covid-19.

Luis Manuel Salgado Corsantes, coordinador del área Contra Riesgos Sanitarios del Distrito Sanitario VII, dijo en entrevista para rotativo EL ORBE, que están cotejando los establecimientos ya empadronado y que se han encontrado a varias que no contaba con ningún permiso para ofrecer ese alimento, es decir, son “piratas”.

Otras, estaban comercializando las tortillas sin contar con ninguna protección al virus de la pandemia y pudieron haber infectado a los clientes de esa u otras enfermedades.

Indicó que han sostenido reuniones con los empresarios de la masa y de la tortilla para que se mejoren los procesos de elaboración del producto final.

Por eso, hizo un llamado a los consumidores en general que no adquieran sus tortillas en lugares que no cuenten con sus permisos visibles, porque pudieran estar poniendo en peligro su salud, al igual que en aquellos que distribuyen ese producto en motocicletas, porque no cumplen con lo que establece la ley.

También pidió que denuncien a los lugares que operan en la clandestinidad o en las que se sospeche hay irregularidades, para que sean verificadas.

Para no estar sancionadas, dijo, tienen que tener su licencia de funcionamiento en un lugar visible, agua clorada, estudios de laboratorios que garanticen que los trabajadores no están contagiados de Covid-19 u de otras enfermedades infecciosas, se cumplan de manera higiénica los procesos de elaboración de la masa, certificado de fumigación y de desinfección, entre otros.

Dijo que, en el caso de los aumentos a los precios que han hecho los empresarios en este año, corresponde la vigilancia a la Profeco y a otras dependencias. EL ORBE / M. Cancino