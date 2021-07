Protestan Migrantes en Oficinas de CNDH por Trámites Burocráticos en INM y COMAR

Tapachula, Chiapas; 20 de Julio del 2021.- Un grupo de migrantes protestaron este martes en las afueras de las oficinas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), al sur de la ciudad, porque aseguran que el Gobierno Federal no les resuelve sus trámites de regulación migratoria y los mantienen varados en la ciudad desde el año pasado

Los extranjeros también hicieron una serie de señalamientos de presuntos actos de corrupción y pidieron a las autoridades que se hagan investigaciones a fondo, porque consideran que hay confabulación e impunidad.

Acompañados del director del Centro de Dignificación Humana (CDH), Luis García Villagrán, exigieron al Instituto Nacional de Migración (INM) y a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) agilicen sus trámites.

Ante EL ORBE, revelaron que decidieron salir de sus países de origen porque las autoridades mexicanas les ofrecieron regularizar su situación migratoria, trabajo, apoyos económicos, educación, servicios médicos, medicamentos, entre otros apoyos, pero que a miles de ellos no les han dado respuesta desde el año pasado.

García Villagrán, por su parte, expresó que ya les quieren hacer válida la tarjeta de visa humanitaria a los migrantes, “lo cual es una interpretación al arbitrio de los funcionarios federales de Chiapas”.

Explicó que los migrantes que están varados en Tapachula, en realidad tienen 45 días para poder realizar su trámite como lo marca la ley, “pero hay una sobrepoblación en las instituciones porque ellos así lo quieren”.

Mientras, representantes de sectores productivos, Cámaras, Colegios, Barras, autoridades ejidales, de colonias, comerciantes, entre otros, han coincidido que, con la llegada de los indocumentados, se han incrementado de manera alarmante los índices de inseguridad.

Muchos de ellos han señalado que han sido víctimas de robos y asaltos de manos de esos grupos de extranjeros, que han presentado sus denuncias, pero no se actúa en contra de los migrantes, y con ello gozan de la impunidad.

También delincuentes muy peligrosos han sido detectados entre los éxodos que han llegado en los últimos dos años y medio, muchos buscados por homicidio, secuestro, extorsión, lavado de dinero, ataques sexuales, terrorismo, robos, asalto, narcomenudeo, entre otros. EL ORBE / Jesús Sánchez Martínez