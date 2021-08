Migrantes Invaden el Parque Miguel Hidalgo con Vendimia Ambulante

Tapachula, Chiapas; 11 de agosto del 2021.- Cientos de migrantes haitianos ampliaron sus operaciones en el comercio informal en el centro de la ciudad y lo subieron a la explanada del parque Miguel Hidalgo, a un costado de la alcaldía local.

Se cree que es mercancía de dudosa procedencia y calidad y que, en el caso de los alimentos que comercializan, no cuentan con ninguna revisión sanitaria.

Los caribeños se aglomeran desde temprano para colocar sus productos que son llevados en trastes, canastas y hieleras. Son mujeres y hombres que ya acaparan los puestos ambulantes para vender comida, aguas frescas, refrescos embotellados, ropa, calzado, entre otros.

Ese ícono de la ciudad ahora es el escenario de la impunidad de la que gozan. Ese comercio informal está ocupando los espacios públicos, como si fueran de su propiedad y no hay absolutamente nadie que los moleste, mucho menos los inspectores de Servicios Públicos, que se desconoce cómo justifican sus responsabilidades.

Norberto Carreón Romero, dirigente de la colonia Valle Hermoso, dijo en entrevista para EL ORBE que el gobierno no es parejo porque le están dando preferencia a los extranjeros.

“Si tu vez, ya no hay mexicanos vendiendo en las calles, puro migrante de color. Ahora, hasta han coartado el libre tránsito a los chiapanecos, porque ya no se puede caminar en el centro de la ciudad ya que ellos se han apoderado de todo lo bonito que tenía Tapachula”, opinó.

Asimismo, calculó que por cada 5 mexicanos hay más de 50 extranjeros, por lo que es una exageración el flujo migratorio que se tiene “y los habitantes de este municipio están restringidos, porque si alguna persona del campo, la levantan y le quitan sus mercancías en cambio a los extranjeros se han extendido en todo el centro”

Por lo es necesario, dijo, que las autoridades federales tomen cartas en el asunto, ya que las protestas de la iniciativa privada (IP) y de los ciudadanos son cosa de todos los días y nadie escucha esos reclamos.

Además del parque Miguel Hidalgo, en los alrededores del mercado Sebastián Escobar y el Sendero Peatonal, se ha visto poblado de migrantes caribeños y de Centroamérica, quienes deambulan en lo que esperan sus trámites, pero también para vender de manera clandestina sus productos. EL ORBE / Jesús Sánchez Martínez