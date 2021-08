Joven Down de Tapachula con Hipertensión y Diabetes Supera el Covid-19

Tapachula, Chiapas; 14 de Agosto del 2021.- Braulio, un joven con Síndrome de Down, diabético, hipertenso y con antecedentes de obesidad, dio positivo al Covid y en las últimas tres semanas ha protagonizado la pelea más dura que no enfrentó jamás, la de su vida.

Es un tapachulteco de 23 años de edad que radica en la comunidad de Puerto Madero. La única diferencia de que esté vivo y a punto de vencer el mortal virus, es que se vacunó tres semanas antes de su contagio.

Es parte de una familia de escasos recursos económicos que también tienen que sortear todos los días los problemas de sobrevivir, y enfrentar la crisis económica por la que atraviesa el país.

Leonor Elizabeth Perla Arteaga, mamá del joven que se aferra a seguir disfrutando de las bellezas de Chiapas, narró a EL ORBE lo difícil que ha sido esta etapa de la vida de su hijo.

El verdugo oriental, con la arrogancia que lo caracteriza, entró a la intimidad de su hogar sin pedir permiso y arremetió en contra del que consideró era el más débil, pero se equivocó.

Su abrazo mortal le provocó una fiebre sofocante de muchos días, le destrozó la garganta, le colapsó los pulmones y no le dejaba respirar.

La glucosa le llegó a 600 y pensaban que en cualquier momento sería una estadística más, pero su caso demostró que los chiapanecos no sólo están hechos de maíz y frijol, sino también de una fortaleza ante las adversidades, que los hace únicos.

La oxigenación llegó a niveles incomprensibles de 65. Se requería de los tanques, pero no había el dinero para comprarlos o rentarlos.

Entonces Dios intervino. Un grupo de personas en el anonimato decidieron rentarle una máquina que produce oxígeno y contribuir con ello en el milagro.

La revisión médica de este sábado es bastante alentadora. Se prevé que ha logrado vencer la enfermedad y que en cinco días se le dará de alta.

Braulio es un ejemplo a seguir, no solo porque decidió ir a vacunarse para salvar su vida, sino también para demostrar al mundo que siempre habrá una esperanza. EL ORBE / Reportajes/ JC / Ildefonso Ochoa Argüello