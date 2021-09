Quedan Inconclusas Obras en Cacahoatán Auditores Solapan a Julio Calderón Sen

Tapachula, Chiapas; 06 de Septiembre del 2021.- A menos de un mes de que concluya la gris administración que encabeza el aún alcalde priista, Julio Calderón Sen, está dejando obras inconclusas en las que se aprecia que los auditores en la entidad lo solapan.

Uno de esos ejemplos ocurre en la comunidad de Ahuacatlán, en la zona rural de ese municipio, donde quedó abandonada la construcción de un andador, mientras que la del drenaje es de pésima calidad.

René Vázquez Sandoval, habitante del barrio de la Escuela Telesecundaria 58 “Lázaro Cárdenas del Río”, expresó que además de esa mala calidad de los materiales, no se tienen señalamientos de los registros de drenajes y puede ser fatal para las personas que caminan por ese sector.

En entrevista para EL ORBE, dijo que de acuerdo a lo programado y a los meses que llevan abandonados los trabajos, la obra ya debió de haber sido concluida, pero la dejaron a medias.

Comentó que, cuando fueron iniciados esos trabajos, se informó públicamente a la población que sería un andador de unos mil metros de largo, es decir, desde comienza el poblado hasta el de Nueva Alianza, pero que ahora se enteraron que ya no llegará hasta ahí, ni tampoco como estaba previsto en el proyecto.

Estaban felices porque la construcción sería de mucho beneficio para toda la población de ese lugar, dijo, sobre todo para los estudiantes, pues de esa forma evitarían caminar por la carretera y ya no expondrían a ser atropellados.

Además, hay calles que están severamente afectadas e intransitables y en otros lados desbaratadas, sin que se puedan concluir, por ello exigió a la actual administración concluya estas obras y no le deje ese problema de herencia a los entrantes. EL ORBE / Diego Escobar