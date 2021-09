Reportan Derrumbe de Cerros en la Zona Alta del Soconusco

* Debido a las Intensas Lluvias.

Tapachula, Chiapas; 13 de Septiembre del 2021.- Las lluvias en las regiones Sierra y Soconusco no cesan y ya están provocando severas afectaciones, no sólo en caminos, sino también en el desgajamiento de cerros.

En un balance de lo acontecido en las últimas 72 horas, Julissa Briones Magaña, delegada de Protección Civil Estatal en la Región Soconusco, dijo ante los medios de comunicación que en el municipio de Unión Juárez hubo un deslizamiento de laderas en la entrada al cantón Chiquihuites, con la pérdida de 2 viviendas y el deceso de un joven de 20 años de edad.

Además, confirmó un deslizamiento de laderas también en el tramo carretero Monte Perla-San José, en donde dijo ya se están haciendo los trabajos de liberación de caminos y retiro de material pétreo.

En tanto que, en la zona media alta de los municipios de Tapachula y Cacahoatán, lo que es fracción La Boquilla, hay 20 deslizamientos; mientras que entre Agua Caliente y Chanjalé, también por ese mismo sector, hay hasta la tarde de este lunes, 12 derrumbes.

Informó que los ríos en toda la zona fronteriza, incluyendo al Suchiate, se encuentran al 75 por ciento de sus niveles máximos, derivado de lo álgido de las lluvias ocasionados por la Onda Tropical No. 29.

Por ello, exhortó a la población en general a que salga de las zonas de riesgo, no transitar en donde hay corrientes o por afluentes crecidos; identificar los albergues y refugios temporales, para salvaguardar sus vidas.

Confirmó que, ante esas condiciones, el Gobierno Federal activó el Plan para Desastres Naturales DN-III, a través del Ejército Mexicano; además del Plan Guardia Nacional de apoyo a la población.

Asimismo, que las autoridades están haciendo la evaluación de los daños para solicitar se declaren las zonas de riesgo y afectaciones.

Adelantó que seguirán los remanentes de la Onda Tropical 29, pero que viene en camino la Tormenta “Nicolás”, la cual se está conjugando con un sistema de baja presión, por lo que habrá intensas lluvias en toda esta parte de Chiapas. EL ORBE / JC