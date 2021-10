Desalojan Comerciantes Extranjeros que Instalaron Puestos Ambulantes

* En el Primer Cuadro de Tapachula.

Tapachula, Chiapas; 05 de octubre del 2021.- El ayuntamiento local decidió este martes frenar la impunidad con la que miles de migrantes se habían apoderado de áreas verdes, calles, banquetas, jardineras, parques y otros espacios públicos para vender mercancía de dudosa calidad y procedencia, de manera ambulante y en contra de lo dispuesto en la normativa de Chiapas.

Para ello, el gobierno municipal desplegó elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, de Servicios Públicos y de otras dependencias para realizar un operativo de desalojo de esos extranjeros del primer cuadro de la ciudad, a quienes les dieron la oportunidad de utilizar para esas actividades al mercado “Laureles”, aunque la mayoría se negó y prefirió retirarse.

Este comercio informal, aparte del boquete fiscal que estaban provocando al no pagar impuestos durante varios meses, también era una competencia desleal en contra de los establecidos, quienes tienen que cubrir nóminas, rentas, seguro social, agua, energía eléctrica, permisos, entre otros.

La arrogancia de los migrantes, de quienes se desconoce qué “líderes” les cobraban para vender en las calles, se había convertido en un gran malestar no solo de los comerciantes locales y empresarios de diversos rubros, sino también de transportistas y vecinos de ese sector de la ciudad.

Ahora, los caribeños que aceptaron la propuesta, tendrán que vender sus mercancías en el mercado Los Laureles, en donde les habilitaron la parte trasera de ese centro de abasto.

Francisco Sánchez, quien tiene un consultorio dental sobre la décima norte, dio a conocer que las autoridades realizaron estas actividades que demuestran un cambio sobre esta zona del centro, ya que este lugar amaneció limpio, transitable, la calle liberada y con un mejor aspecto para que las personas puedan acudir a realizar sus compras, incluso utilizar las baquetas. .

“Esperamos que siga limpio y sin presencia de migrantes, porque ya no hay suciedad y se ve súper mejor. Ahora la Policía Municipal está resguardando todo y se puede caminar mejor”, agregó.

Se calcula que el comercio informal de los migrantes en los primeros meses de este año, dejo pérdidas de hasta un 70 por ciento a los establecimientos formales de Tapachula, además de que se perdieron muchos empleos por ello.

Muchos de los desalojados, en lugar de irse a Los Laureles, decidieron deambular con su venta en diversas calles de la ciudad, tratando de evadir la vigilancia.

Este mismo martes, diversos sectores productivos expresaron su beneplácito por esa iniciativa del ayuntamiento, y apuntaron que esperan que en el resto de la semana se hagan acciones similares en todo el primer cuadro de la ciudad, para restablecer el orden y atender uno de los reclamos más sentidos de la sociedad en general.

Indicaron, además, que en esa reestructuración de lo que acontece en la ciudad, se incluya también un operativo similar en contra de cientos de hombres, mujeres y trans (la mayoría migrantes sin control sanitario), que se dedican a la prostitución en las calles de ese mismo sector y sean reubicados a la zona de tolerancia.

A la par de eso, que se presente una denuncia penal en contra de quienes resulten responsables de cobrar “impuestos” para “permitir” esas actividades en las calles. EL ORBE / M. Blanco